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Doç. Dr. Melahat Arıklı’nın “Milli Mücadelede Kalemiyle Savaşanlar (1955-1974)” adlı kitabı yayınlandı

Doç. Dr. Melahat Arıklı’nın “Milli Mücadelede Kalemiyle Savaşanlar (1955-1974) adlı kitabı yayınlandı.

08 Haziran 2021 Salı 15:45
Doç. Dr. Melahat Arıklı’nın “Milli Mücadelede Kalemiyle Savaşanlar (1955-1974)” adlı kitabı yayınlandı
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Doç. Dr. Melahat Arıklı’nın “Milli Mücadelede Kalemiyle Savaşanlar (1955-1974) adlı kitabı yayınlandı.

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Kitapta, 1955-1974 yılları arasında çıkan “Halkın Sesi, Savaş, Zafer, Akın ve Nacak Gazetelerinde” Kıbrıslı Türklerin varoluş mücadelesine destek veren ve bu mücadeleyi anlatan kalemlere yer verildi.

Doç. Dr. Melahat Arıklı kitabını “Araştırmamız, tarih yazan isimsiz kahramanların kahramanlık öykülerinin ve milli mücadeleye desteklerinin gün yüzüne çıkarılması bakımından önem arz etmektedir. Kıbrıs Türk Tarihi’nde unutulmaz bir süreç olan milli mücadele dönemini gazeteler vasıtasıyla halka duyurmak, toplumumuzda milli şuurun oluşmasını sağlamak, ulusal ve uluslararası mirasımızı Türk toplumuna hatırlatmak araştırmanın temel amaçlarıdır” sözleriyle anlattı.

Kitapta Ahmet Mithat Berberoğlu, Ahmet Alper, Arif Mapolar, Esat Faik Muhtaroğlu, Fuat Veziroğlu, İlter Veziroğlu, İsmet Kotak, Özker Özgür ve Özker Yaşın’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda ismin 1955-1974 yılları arasında yayınlanan yazıları yer alıyor.

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Son Güncelleme: 08.06.2021 17:09
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