Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık merkezlerinin daha verimli hizmet verilebilmesine yönelik iyileştirilme çalışmaları çerçevesinde denetimlerin aralıksız sürdürüldüğü bildirildi. Dipkarpaz Sağlık Merkezi’nde 112 acil hizmeti 24 saate çıkarıldı.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Doç. Dr. Deren Oygar ve bakanlık yetkilileri Dipkarpaz Sağlık Merkezi’ni ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

“7 HAZİRAN PAZARTESİ GÜNÜNDEN İTİBAREN BÖLGEDEKİ ACİL VAKALARA AMBULANS ANINDA HİZMET VERECEK”

Oygar, bölgede sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve Dipkarpaz halkının daha iyi sağlık hizmeti alabilmesi yönünde bakanlık olarak çalışmaların sürdürülmekte olduğunu belirtti.

Uzun süredir çözümü beklenilen 112 acil hizmetinin 24 saate çıkarıldığını belirten Oygar, 7 Haziran Pazartesi gününden itibaren bölgedeki acil vakalara ambulansın anında hizmet verebileceğini kaydetti.

“3 HEMŞİRE MERKEZDE GÖREVLENDİRİLDİ”

Yine uzun zamandır merkezde hemşire eksikliğinin bulunduğunu belirten Oygar, 3 hemşirenin merkezde görevlendirildiğini açıkladı.

Oygar, yaklaşık bir ay önce nakil işlemlerinin başlatıldığını, tüzük gereği işlemlerin devam ettiğini ancak sürecin daha hızlı ilerlemesi için nakil için başvuran 3 hemşirenin Dipkarpaz Sağlık Merkezi’ne görevlendirildiğini anlattı.

Oygar’a ziyaretinde Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Müdürü Çiğdem Çağa, Özel Kalem Müdürü Batu Beyit eşlik etti.