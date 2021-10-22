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Dimed Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleştirildi

Dışişleri Bakanlığı Mensupları ve Eşleri Derneği (DİMED) Olağan Genel Kurul Toplantısı, 14 Ekim’de Bakanlığın Uğur Umar Konferans Salonu’nda üyelerin ve Bakanlık personelinin katılımıyla gerçekleştirildi.

22 Ekim 2021 Cuma 09:30
Dimed Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleştirildi

DİMED’den verilen bilgiye göre, DİMED Başkanı Oya Ertuğruloğlu’nun açılış konuşmasıyla başlayan Genel Kurulda, Dernek organlarının seçimi yapılarak, gelecek dönemde yapılması öngörülen faaliyetlere ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.
Genel Kurul toplantısı, yeni döneme ilişkin görüş ve temennilerin iletilmesi ile son buldu.

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Son Güncelleme: 22.10.2021 10:09
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