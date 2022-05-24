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DİMED, “Güçlü Kadın Güçlü Toplum” temalı panel düzenledi

24 Mayıs 2022 Salı 20:56
DİMED, “Güçlü Kadın Güçlü Toplum” temalı panel düzenledi

Dışişleri Bakanlığı Mensupları ve Eşleri Derneği (DİMED) himayelerinde, “Güçlü Kadın Güçlü Toplum” temalı panel düzenlendi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kadının Toplumsal Statüsünün Sürdürülebilirliği Güçlü Kadın Güçlü Toplum  temasıyla ikincisi düzenlenen panel, Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) ile iş birliği içerisinde dün yapıldı.

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DİMED Başkanı ve Girne Amerikan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Oya Ertuğruloğlu’nun açılış konuşması ile başlayan panel, Başkent Üniversitesi'nden katılan panelistler Prof. Dr. Nermin Yeniköse,  Prof. Dr. Ali Serhan Koyuncugil, Doç. Dr. Ceyda Kuloğlu; Girne Amerikan Üniversitesi’nden katılan panelistler Doç. Dr. Oya Ertuğruloğlu, Doç. Dr. Nur Yeliz Gülcan, Yrd. Doç. Dr. Saltuk Aytaçoğlu ve  Doç. Dr. Münevver Çağın’ın sunumlarıyla devam etti.

Sürdürülebilir Kalkınma ve Kadının Rolü, Sürdürülebilirlik ve Kadınların Dijitalleşme Açığı, Tarihsel Süreçte Türk Toplumunda Kadın ve Sürdürülebilirlik, Sürdürülebilirlik ve Kadının Siyasi Temsili, Sürdürülebilirlik ve Toplumsal Cinsiyet Farkındalığı, Kadın Sağlığında Sürdürülebilirlik Tehlikede başlıklı konuların tartışıldığı panel, soru cevap bölümüyle tamamlandı. Panelin sonunda, GAÜ Rektörlüğü tarafından hazırlanan plaketler panelistlere takdim edildi.

Panelin ikinci oturumunda  ise, DİMED himayelerinde Başkent Üniversitesi ve Girne Amerikan Üniversitesi ile iş birliği içerisinde Başkent Üniversitesi Yapay Zeka Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ali Serhan Koyuncugil tarafından “Yapay Zeka Okuryazarlığı Sertifika Programı” yapıldı ve katılımcılara sertifikaları verildi.

Eğitimin sonunda Girne Amerikan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Haydar tarafından Prof. Dr. Ali Serhan Koyuncugil’e plaket takdim edildi.

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