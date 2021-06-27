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Dikkat yol çalışması!

Lefkoşa - Gazimağusa  Anayolunun Haspolat Hamitköy arasında, Hocaoğlu Benzin istasyonunu yakınlarında çevre yolu yapım çalışmaları kapsamında, yolun yaklaşık 1 kilometrelik kısmının  araç trafiğine kapatıldığı bildirildi.

27 Haziran 2021 Pazar 20:00
Dikkat yol çalışması!
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Lefkoşa - Gazimağusa  Anayolunun Haspolat Hamitköy arasında, Hocaoğlu Benzin istasyonunu yakınlarında çevre yolu yapım çalışmaları kapsamında, yolun yaklaşık 1 kilometrelik kısmının  araç trafiğine kapatıldığı bildirildi.

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Polis Basın Subaylığı tarafından yapılan açıklmaya göre, araçlar Lefkoşa Gazimağusa gidiş şeridine yönlendirildi ve yolun yaklaşık  1 kilometrelik kısmı gidiş geliş olarak kullanılıyor.

Açıklamada, bu güzergahı kullanacak olan sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri trafik işaret ve işaretçilerine uymaları çağrısı yapıldı.  Yol üzerindeki çalışmaların 18 Temmuz’a kadar devam edeceği kaydedildi.

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Son Güncelleme: 27.06.2021 20:11
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