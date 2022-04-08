banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
DİKKAT YAĞMUR GELİYOR!
Sunat Atun:''Dünya dijital bir çağa doğru süratle evriliyor''
Kafa atarak burnunu kırdı!
2 kilo uyuşturucuyla yakalandılar! Mahkemeden yeni gelişme...
Gittikçe artmaya başladı...Markette hırsızlık!
banner404

DİKKAT YAĞMUR GELİYOR!

Meteoroloji Dairesi, hafta sonunun bulutlu geçeceğini, Pazartesi ve Salı günleri ise yer yer sağanak beklendiğini açıkladı.

08 Nisan 2022 Cuma 15:18
DİKKAT YAĞMUR GELİYOR!

Dairenin haftalık hava tahmini raporuna göre, 9-15 Nisan tarihleri arasında bölge serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava, yarın açık ve az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, Pazar parçalı ve az bulutlu, sabah saatleri sisli, Pazartesi ve Salı parçalı bulutlu öğleden sonra yer yer sağanak yağışlı, sabah saatleri sisli, diğer günler açık ve az bulutlu geçecek.

banner341
En yüksek hava sıcaklığı periyodun ilk günleri iç kesimlerde ve sahillerde 25 - 28 ºC, diğer günlerde ise 21 - 24 ºC dolaylarında seyredecek.

PAZARTESİ FIRTINA VAR

Rüzgar genellikle Güney ve Batı  yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli, Pazartesi günü  ise kuvvetli yer yer fırtına şeklinde esecek...

banner360
Anahtar Kelimeler:
Dikkat Yağmur Geliyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sunat Atun:''Dünya dijital bir çağa doğru süratle evriliyor''
Sunat Atun:''Dünya dijital bir çağa doğru süratle evriliyor''
Kafa atarak burnunu kırdı!
Kafa atarak burnunu kırdı!
2 kilo uyuşturucuyla yakalandılar! Mahkemeden yeni gelişme...
2 kilo uyuşturucuyla yakalandılar! Mahkemeden yeni gelişme...
Gittikçe artmaya başladı...Markette hırsızlık!
Gittikçe artmaya başladı...Markette hırsızlık!
Çalıştıkları yeri soydular!
Çalıştıkları yeri soydular!
46 yaşında hayatını kaybetti!
46 yaşında hayatını kaybetti!
El-Sen, Salı gününden itibaren iş başı yapmama eylemi kararı aldı
El-Sen, Salı gününden itibaren iş başı yapmama eylemi kararı aldı
Okullardaki vaka sayıları açıklandı
Okullardaki vaka sayıları açıklandı
Kutlu Evren: Akaryakıt fiyatlarında günlük güncelleme yapmaya devam edeceğiz
Kutlu Evren: Akaryakıt fiyatlarında günlük güncelleme yapmaya devam edeceğiz
SICAK GELİŞME! Feci kazada yaralının ismi belli oldu!
SICAK GELİŞME! Feci kazada yaralının ismi belli oldu!

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim