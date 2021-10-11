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Dikkat! elektrik kesintisi yapılıyor

KIB-TEK bugün yapılacak elektrik kesintileri hakkında bilgilendirdi..

11 Ekim 2021 Pazartesi 08:30
Dikkat! elektrik kesintisi yapılıyor

Yedidalga’da sabah saatlerinde 2 saatlik elektrik kesintisi yapılacak. 
Kıb-Tek’ten verilen bilgiye göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle 09.30-11.30 saatleri arasında Yedidalga Swan of Soli Restaurant, Aspava Restaurant ve kahveler bölgesine elektrik verilemeyecek.

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Kesintinin 09.30-15.00 saatleri arasında olacağı belirtildi. 
“Marina ve Dipkarpaz köyünün büyük bir bölümü, Zaferburnu, Dipkarpaz Köyü ile Zaferburnu arasında kalan tesisler, Dipkarpaz köyü Ağıllar Bölgesi, Sipahi’nin küçük bir bölümü, Tanyel Sitesi, Zeytinlik Sitesi ve Döveç Sitesi”
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (KIB-TEK) verilen bilgiye göre, elektrik şebekesindeki bakım-onarım çalışması nedeniyle yapılacak kesinti nedeniyle aşağıdaki bölgelere elektrik verilemeyecek:
Dipkarpaz ve civarında da elektrik kesintisi olacak.

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Anahtar Kelimeler:
KIBTEKElektrik Kesintisi
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