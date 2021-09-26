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Dikkat! elektrik kesintisi yapılacak

KIB-TEK yarın yapılacak elektrik kesintileri hakkında bilgilendirdi..

26 Eylül 2021 Pazar 15:30
Dikkat! elektrik kesintisi yapılacak

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle yarın Girne bölgesinde 09.00 ile yaklaşık 12.00 saatleri arasında bazı yerlere elektrik verilemeyecek.

Elektrik Kurumu Girne Amirliği’nin açıklamasına göre kesintiden etkilenecek yerler şöyle:

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“Boğazköy köy içi bölgesi, Lefkoşa-Girne ana yolu Boğaz kavşağı bölgesi, Hediyem Su bölgesi, Pınarbaşı, Kömürcü, St. Hilarion bölgesi, GKK Karargahı bölgesi, Ağırdağ, Aşağı Dikmen, Yukarı Dikmen, Yukarı Dikmen su kuyuları bölgesi,  Yukarı Dikmen ağıllar bölgesi ve Dikmen Kırıkkale askeri bölgesi.”

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Son Güncelleme: 26.09.2021 15:40
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