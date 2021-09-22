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Dikkat! elektrik kesintisi yapılacak

KIB-TEK yarın yapılacak elektrik kesintileri hakkında bilgilendirdi..

22 Eylül 2021 Çarşamba 10:30
Dikkat! elektrik kesintisi yapılacak

Kıb-Tek, Girne’de Lapta Dağ Kısımları, Lapta Telefon Santrali'nin Dağ Yönü, Lapta Sağlık Ocağı Bölgesi, Başpınar Bölgesi, Lapita Hotel Bölgesi, Lapta'nın Batısı ve Batı Sahili, Sempati Tatil Köyü Bölgesi, Lapta Mezarlığı Bölgesi, Santa Fe Siteleri Bölgesi, Simena Hotel Bölgesi ve Su Pompaları ve Başpınar’ın Doğusu’na yarın elektrik verilemeyeceğini duyurdu. 

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Kıb-Tek’ten yapılan yazılı açıklamaya göre, 9.00-16.00 saatleri arasındaki kesinti, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle yapılacak.

Açıklamada, elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması önemle duyuruldu.


 

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Son Güncelleme: 22.09.2021 10:43
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