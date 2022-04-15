Dikkat atış yapılacak!

Güzelyurt’ta 18-22 Nisan tarihlerinde Kumköy ve Çamurova’da tank atışı, 19-21 Nisan tarihlerinde ise Mevlevi’de tanksavar atışı tatbikatı yapılacağından vatandaşa adı geçen bölgelere giriş yapmama uyarısı yapıldı.
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