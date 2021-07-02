banner386
banner365
banner382
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Aptal değiliz!,
Aptal değiliz!,
Doktorluk mesleği siyasetin stepnesi değildir!
Doktorluk mesleği siyasetin stepnesi değildir!
Siz bu ülke için ne yaptınız!
Siz bu ülke için ne...
2 Temmuz 2021 Cuma gündemi
2 Temmuz 2021 Cuma gündemi
banner376

Devlet Tiyatroları’nın Kurucusu Ulutuğ, kabri başında anıldı

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları’nın kurucusu Üner Ulutuğ, ölüm yıldönümünde kabri başında düzenlenen törenle anıldı.

02 Temmuz 2021 Cuma 11:30
Devlet Tiyatroları’nın Kurucusu Ulutuğ, kabri başında anıldı

Ulutuğ’un kabri başında yapılan anma törenine, Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları Müdürü İdris Demirsöz, Devlet Tiyatroları personeli, oyuncuları ve teknik ekibinin yanı sıra Üner Ulutuğ’un yakınları katıldı.
Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları Müdürü İdris Demirsöz, törende yaptığı konuşmada, Üner Ulutuğ’un hayatı ve çalışmalarını anlattı. 
Demirsöz’ün ardından konuşan Üner Ulutuğ’un kızı Aysun Ulutuğ ise, Üner Ulutuğ’un olumsuz şartlar ve imkansızlıklar içinde Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları’nı kurduğunu belirterek, babasının BRTK’ya koyduğu katkılara da değindi.

banner341
Konuşmaların ardından Kıbrıs Türk Tiyatrosuna önemli katkılar koyan tiyatro sanatçıları Yücel Köseoğlu ve Kemal Tunç’un mezarları da ziyaret edilerek çiçek konuldu ve dualar edildi.

 

banner360
Son Güncelleme: 02.07.2021 12:29
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kalkınma Bankası'nın faaliyetleri durdu!
Kalkınma Bankası'nın faaliyetleri durdu!
Uçaner: 45 vakanın çoğu yerel
Uçaner: 45 vakanın çoğu yerel
Resmi Gazete’den haberler…
Resmi Gazete’den haberler…
Çakıcı, Madımak Oteli’nin yakılmasını kınadı
Çakıcı, Madımak Oteli’nin yakılmasını kınadı
Üreticinin yüzü gülecek
Üreticinin yüzü gülecek
Dostluk Grubu Heyeti, TBMM Ab Komisyonu Başkanı Gülpınar ile görüştü
Dostluk Grubu Heyeti, TBMM Ab Komisyonu Başkanı Gülpınar ile görüştü
Acı kayıp!
Acı kayıp!
Kısad’dan ‘İlk Adet Bilgi Paketim’ projesi
Kısad’dan ‘İlk Adet Bilgi Paketim’ projesi
İngiliz ordusunda görev yapan Chamberlain, Arter'i ziyaret etti
İngiliz ordusunda görev yapan Chamberlain, Arter'i ziyaret etti
Tek kullanımlık plastik atıklar sağlığımızı olumsuz etkiliyor
Tek kullanımlık plastik atıklar sağlığımızı olumsuz etkiliyor

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim