Devlet Tiyatroları’nın Kurucusu Ulutuğ, kabri başında anıldı

Ulutuğ’un kabri başında yapılan anma törenine, Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları Müdürü İdris Demirsöz, Devlet Tiyatroları personeli, oyuncuları ve teknik ekibinin yanı sıra Üner Ulutuğ’un yakınları katıldı.

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları Müdürü İdris Demirsöz, törende yaptığı konuşmada, Üner Ulutuğ’un hayatı ve çalışmalarını anlattı.

Demirsöz’ün ardından konuşan Üner Ulutuğ’un kızı Aysun Ulutuğ ise, Üner Ulutuğ’un olumsuz şartlar ve imkansızlıklar içinde Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları’nı kurduğunu belirterek, babasının BRTK’ya koyduğu katkılara da değindi.



Konuşmaların ardından Kıbrıs Türk Tiyatrosuna önemli katkılar koyan tiyatro sanatçıları Yücel Köseoğlu ve Kemal Tunç’un mezarları da ziyaret edilerek çiçek konuldu ve dualar edildi.