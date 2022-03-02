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DEV-İŞ: “Belediye katkı payları yatırılmadı, birçok belediye maaşları ödeyemedi”

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ), Maliye Bakanlığı tarafından belediyelere yatırılması gereken “Belediye Katkı Payları”nın yatırılmadığını ve bunun sonucundan birçok belediyenin maaşları ödeyemediğini belirterek, katkı paylarının ödenmemesi durumunda grev dâhil tüm eylem süreçlerini ortaya koyacağını duyurdu.

02 Mart 2022 Çarşamba 14:45
DEV-İŞ: “Belediye katkı payları yatırılmadı, birçok belediye maaşları ödeyemedi”

DEV-İŞ Genel Başkanı Koral Aşam tarafından yapılan yazılı açıklamada, Maliye Bakanlığı tarafından Belediyelere yatırılması gereken “Belediye Katkı Payları”nın yatırılmamasının sonucunda birçok belediyenin maaşları ödeyemediğini ve belediye çalışanlarının mağdur edildiğini belirtti.

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Aşam açıklamasında, “Belediyelerde reformdan bahseden UBP-DP-YDP hükümetini, öncelikle kendi temel görevini yerine getirmeye çağırırız. Birkaç belediyede yönetsel sıkıntılardan kaynaklanan ekonomik çöküş dışında, genel olarak belediyelerin sürdürülemez durumunun başlıca nedeni, merkezi hükümetlerin üzerlerine düşen ekonomik sorumlulukları yerine getirmemesidir” ifadelerine yer verdi.

Belediye emekçilerinin sabrının tükendiğini vurgulayan Aşam, bugün birçok çalışanın kredi borcunu, taksitini, faturasını ödeyemediğini, evine ekmek götüremeyecek duruma düşürüldüğünü kaydetti.

Aşam, “DEV-İŞ olarak bu kabul edilmez durumun devam etmesi ve belediye katkı paylarının ödenmemesi durumunda grev dâhil tüm eylem süreçlerini ortaya koyacağımızı kamuoyunun bilgisine getiririz” dedi.

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Son Güncelleme: 03.03.2022 09:06
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