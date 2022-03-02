DEV-İŞ: “Belediye katkı payları yatırılmadı, birçok belediye maaşları ödeyemedi”

DEV-İŞ Genel Başkanı Koral Aşam tarafından yapılan yazılı açıklamada, Maliye Bakanlığı tarafından Belediyelere yatırılması gereken “Belediye Katkı Payları”nın yatırılmamasının sonucunda birçok belediyenin maaşları ödeyemediğini ve belediye çalışanlarının mağdur edildiğini belirtti.
Belediye emekçilerinin sabrının tükendiğini vurgulayan Aşam, bugün birçok çalışanın kredi borcunu, taksitini, faturasını ödeyemediğini, evine ekmek götüremeyecek duruma düşürüldüğünü kaydetti.
Aşam, “DEV-İŞ olarak bu kabul edilmez durumun devam etmesi ve belediye katkı paylarının ödenmemesi durumunda grev dâhil tüm eylem süreçlerini ortaya koyacağımızı kamuoyunun bilgisine getiririz” dedi.