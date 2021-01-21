Deprem oldu!

Kıbrıs’ta bugün 16.27’de 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem, başkent Lefkoşa dahil tüm adada hissedildi.Depremin büyüklüğünü 5.2 olarak açıklayan Meteoroloji Dairesi, depremin derinliğinin 57.2 km olduğunu duyurdu.
Amerika Jeolojik Araştırma Merkezi büyüklüğünü 4.9 olarak duyurduğu depremin merkez üssünün Beyarmudu’nun 2 kilometre güneyi olduğu belirtildi.
Depremin büyüklüğünü Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi 5.4, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 5.1, TC İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) ise 5.0 olarak açıkladı.