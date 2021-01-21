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Deprem oldu!
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Deprem oldu!

Sarsıntı pekçok kez hissedildi..

21 Ocak 2021 Perşembe 16:29
Deprem oldu!
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Kıbrıs’ta bugün 16.27’de 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem, başkent Lefkoşa dahil tüm adada hissedildi.

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Depremin büyüklüğünü 5.2 olarak açıklayan Meteoroloji Dairesi, depremin derinliğinin 57.2 km olduğunu duyurdu.

Amerika Jeolojik Araştırma Merkezi büyüklüğünü 4.9 olarak duyurduğu depremin merkez üssünün Beyarmudu’nun 2 kilometre güneyi olduğu belirtildi.

Depremin büyüklüğünü Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi 5.4,  Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 5.1, TC İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) ise 5.0 olarak açıkladı.

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Son Güncelleme: 21.01.2021 18:43
Anahtar Kelimeler:
Kktc Deprem
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