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Denktaş’lar, Macar Parlamentosu’nda

15 Ağustos 2022 Pazartesi 00:43
Denktaş’lar, Macar Parlamentosu’nda

Macar Turan Kurultayı’nın davetlisi olarak Budapeşte’de temaslarını sürdüren Denktaş Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Serdar Denktaş ile iş insanı Rauf Denktaş kurultayın resmi açılış töreninin yapıldığı Macar Parlamentosu’nda düzenlenen törene davetli olarak iştirak etti. Parlamento’ya hitaben yaptığı konuşmada  Binali Yıldırım, davetlilere  seslenişinin ardından Denktaş ile biraraya gelerek sohbet etti.

Dünyanın Geleceğini Türk Dünyası Belirleyecek

Denktaş, Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Genel Sekreteri ve  Türkiye Cumhuriyeti  Özbekistan Büyükelçisi Mehmet Süreyya ER ile biraraya geldi. Kuzey Kıbrıs’ın Türk Dili konuşan ülkeler arasında yer alacak olmaktan duydukları heyecanı dile getiren Denktaş,  Türk Dünyası’nın  geleceğin dünyasında beliryeci unsur olacağına inandığını söyledi.

Kuzey Kıbrıs’ta Kendilerini Evlerinde Hissedecekler

Macar Parlementosu’nda Kırgızistan Kültür  Bakanı Azamat Jamankulov ile görüşme yapan Denktaş, kendilerini Kıbrıs’ta ağırlamaktan duyacağı memnuniyeti dile getirirken, Kıbrıs’ın Türk Dünyası’nın tatil bölgesi olmaya hazır olduğunu, kendilerini evlerinde hissedeceklerinden emin olmaları gerektiğini belirtti.

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