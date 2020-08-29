Denktaş: “Kazanılan zafer, KKTC devletinin ruhunu oluşturmuştur”

Denktaş, mesajında şunları kaydetti:

“Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın Başkomutanlığında 26 Ağustos 1922’de başlayan Büyük Taarruz, işgal kuvvetlerinin 30 Ağustos Dumlupınar Meydan Muharebesinde imha edilmesi ile Türk ordusunun zaferiyle sonuçlanmıştı.

Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın sözleriyle bu zafer ‘yalnız bizim tarihimize değil, dünya tarihine de yeni bir akım vermiştir’. Anadolu halkının bu zaferi, bir milletin sömürgeciliğe karşı kazandığı ilk zaferdir.

Bu zaferle birlikte Anadolu'nun yabancı işgalinden kurtulmasının önü açılmış, Türk ulusunun şan ve şeref dolu tarihinin en önemli kilometre taşlarından biri oluşmuştur. Kazanılan bu zafer, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde de en önemli ışık olmuş, adada kurulan KKTC Devletinin ruhunu oluşturmuştur.

Tarihi şanlı zaferlerle dolu Türk Milleti, gösterdiği büyük kahramanlıklarla vatanı ve milletini yok etmeye çalışanlara karşı birlik ve beraberlik ruhu ile kazandığı bu büyük zafer, Kıbrıs Türk halkının da yürüdüğü yolun sağlam temellere dayandığının bir göstergesi olmuştur.

Bu emsalsiz tarihi gerçekler ışığında, Büyük Atatürk ve silah arkadaşları ile kahraman Türk Ordusu’na şükran ve minnetlerimi sunar, canlarını bu uğurda feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi saygı ve minnetle anar, Türk Ulusunun bu anlamlı ve onurlu gününü en içten duygularımla kutlarım.