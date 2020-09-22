Denktaş: “Basının özgürce çalışabilmesinde devlet öncü olmalı”

Burada bir konuşma yapan Denktaş, basının öneminin büyük olduğuna değinerek Maliye Bakanlığı döneminde yazılı basına yönelik bir teşvik ortaya koyduklarını anımsatarak, buradaki amacın basın emekçilerini biraz rahatlatarak, medya patronlarına değil çalışanlara katkı sağlamayı amaçladıklarını ifade etti.

Bu dönemde dönemin Başbakan Yardımcısının ısrarıyla bu katkının iki siyasi parti gazetesine verilmemesi kararı almak zorunda kaldıklarını ve bu gazetelerin de kapatmak zorunda kaldığını ifade eden Denktaş, bu gazetelerin birinin de mensubu bulunduğu partinin gazetesi olduğunu söyledi.

2 yıl boyunca bu katkının devam ettiğini ifade eden Denktaş, hükümetin sona ermesi sonrası katkının durduğunu belirtti.

Basın emekçilerinin özgürce çalışabilmesinin devletin bu anlamda öncü olması ve yardımcı olabilmesi ile mümkün olduğuna değinen Denktaş, bunun hem sosyal devletin hem de demokratik devletin gelişmesi açısından son derece önemli olduğunu vurguladı.

Geçirilen süreçte basın emekçilerinin risk altında önemli hizmetler verdiğini anımsatan Denktaş, görev yapan tüm basın çalışanlarına teşekkür etti.

Denktaş: “Gazeteler çıkmazken bile bizleri internet ile evimizde bilgisiz bırakmadılar. Hükümetin aldığı kararları duymamızı sağladılar. Yine bugün de bir takım kararlar açıklandığında bunların nereye etki yapıp yapmadığını basın üzerinden görüyoruz. Aynı zamanda eksik ve yanlış verilen bilgileri de basın emekçilerinin gayretleri ile öğrenme imkanı yakalıyoruz.” dedi.

Denktaş, basının daha da özgür kılınması halinde çok daha sağlıklı bilgilere ulaşılmasının mümkün olduğunu kaydederek zor bir süreçte görev yapan tüm basın çalışanlarına kolaylıklar diledi.

KİŞMİR

Basın Sen Başkanı Ali Kişmir de konuşmasında basın camiası için Serdar Denktaş isminin ayrı bir anlam ifade ettiğini kaydederek , gerek basın özgürlüğünün hayat bulması gerek ise özel televizyon ve radyoların geçmişte yayına başlamasında kendisinin ilk adımı atan kişi olduğunu söyledi.

Ülkede bugün bir çok yayın kuruluşu ve dolayısıyla çok seslilik varsa Denktaş’ın o dönem Denktaş’ın attığı adımla bunun gerçekleştiğini vurgulayan Kişmir, Denktaş’ın televizyonlara yaptığı katkı vesilesiyle uyduda kalmalarının gerçekleştiğini anımsattı.

4’lü kolasiyon döneminde basına yönelik yapılan hamlelerin basını rahatlığını ifade eden Kişmir, o güne kadar özel sektörde toplu sözleşme sayısı sadece 1 iken o dönemde 9’a çıktığını dile getirdi.

Basının zor bir durumda olduğunu ifade eden Kişmir, gerek iş koşulları gerek maddi kazanım anlamında zor bir dönemden geçildiğini belirtti.