Denktaş: “Basının özgürce çalışabilmesinde devlet öncü olmalı”

DENKTAŞ: “BASININ ÖZGÜRCE ÇALIŞABİLMESİNDE DEVLET ÖNCÜ OLMALI”

Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Serdar Denktaş, basının özgürce çalışabilmesinde devletin her zaman öncü olması gerektiğini söyledi.

Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Serdar Denktaş, Basın Emekçileri Sendikası’nı (Basın-Sen) ziyaret etti.

Seçim bürosundan yapılan açıklamaya göre, burada bir konuşma yapan Denktaş, basının öneminin büyük olduğuna değinerek, Maliye Bakanlığı döneminde yazılı basına yönelik bir teşvik ortaya koyduklarını anımsattı; buradaki amacın basın emekçilerini biraz rahatlatarak, medya patronlarına değil çalışanlara katkı sağlamak olduğunu ifade etti.

Bu dönemde, dönemin Başbakan Yardımcısının ısrarıyla bu katkının iki siyasi parti gazetesine verilmemesi kararı almak zorunda kaldıklarını ve bu gazetelerin de kapatmak zorunda kaldığını ifade eden Denktaş, bu gazetelerin birinin de mensubu bulunduğu partinin gazetesi olduğunu söyledi.



2 yıl boyunca bu katkının devam ettiğini ifade eden Denktaş, hükümetin sona ermesi sonrası katkının durduğunu belirtti.Basın emekçilerinin özgürce çalışabilmesinin, devletin bu anlamda öncü olması ve yardımcı olabilmesi ile mümkün olduğuna değinen Denktaş, bunun hem sosyal devletin hem de demokratik devletin gelişmesi açısından son derece önemli olduğunu vurguladı.Geçirilen süreçte basın emekçilerinin risk altında önemli hizmetler verdiğini anımsatan Denktaş, görev yapan tüm basın çalışanlarına teşekkür etti.Denktaş, “Gazeteler çıkmazken bile bizleri internet ile evimizde bilgisiz bırakmadılar. Hükümetin aldığı kararları duymamızı sağladılar. Yine bugün de bir takım kararlar açıklandığında bunların nereye etki yapıp yapmadığını basın üzerinden görüyoruz. Aynı zamanda eksik ve yanlış verilen bilgileri de basın emekçilerinin gayretleri ile öğrenme imkanı yakalıyoruz” dedi.Denktaş, basının daha da özgür kılınması halinde çok daha sağlıklı bilgilere ulaşılmasının mümkün olduğunu kaydederek, zor bir süreçte görev yapan tüm basın çalışanlarına kolaylıklar diledi.