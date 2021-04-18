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Demokrat Parti Tüm İlçelerinde Toplantı Gerçekleştirildi

Demokrat Parti (DP) vatandaş buluşmaları kapsamında tüm ilçelerde eş zamanlı ziyaretler gerçekleştirdi, toplantılar yaptı.

18 Nisan 2021 Pazar 09:45
Demokrat Parti Tüm İlçelerinde Toplantı Gerçekleştirildi
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DP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, koronavirüs önlemleri çerçevesinde, ilçe yetkilileri ve bürokratların katılımı ile gerçekleştirilen toplantılarda, ilçe haklının sorunları, talepleri ve önerileri dinlendi.
ATAOĞLU: “AMACIMIZ SİZLERİN AYAĞINA GELEREK SORUNLARINIZI YAKINDAN DİNLEMEK”
Gerçekleştirilen ziyaretlerde İskele ve Gazimağusa ilçesi toplantılarına katılan Demokrat Parti Genel Başkanı Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, “amacımız sizlerin ayağına gelerek sorunlarınızı yakından dinleyip bunları ülke gündemine taşıyabilmek.” açıklamasını yaptı.

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Ataoğlu açıklamasını şu şekilde sürdürdü; 
“İlçelerimizde vatandaşlarımızla bir araya gelerek bize ulaşan veya ulaşamayan vatandaşlarımızın sorunlarını ve taleplerini yerinde dinliyoruz. Sorunlara yerinde ve anında çözüm bulmaya çalışıyoruz. Parti ilçe yetkililerimiz ve bürokratlarımız herhangi bir sıkıntı veya sorun noktasında ivedi bir şekilde müdahale etmeye çalışmaktadır. Gailemiz memleketimiz, insanımızdır.”


 

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Son Güncelleme: 18.04.2021 10:15
Anahtar Kelimeler:
KktcFikri AtaoğluDp
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