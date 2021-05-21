Değirmenlik Belediyesi ile Su İşleri Dairesi arasında işbirliği protokolü imzalandı

Değirmenlik Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, iş birliği protokolüne Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler ile Su İşleri Dairesi Müdürü Tarkan Çeki imza attı.



Açıklamada, Su Temin Projesi kapsamında ikinci etap projelerin aplikasyon çalışmalarının tamamlanıp su verilecek döneme kadar arızaların ve su kayıplarının azaltılmasının hedeflendiği kaydedildi.

Bu amaç kapsamında Yeniceköy ağıllar bölgesi ile Çukurova arası isale hattı yenileme projesi Değirmenlik Belediyesi ve Su İşleri Dairesi’nce ortak yürütülecek.

Kapsam içeriğince ayrıca, 2 Bin 300 metre boru ve depo bağlantı malzemeleri Su İşleri Dairesi tarafından temin edilecek, kazı kum temini, kumlama işlemi ve hattı döşeme işlemi Daire kontrolünde, Değirmenlik Belediyesi tarafından yapılacak.

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, merkezi hükümet ve yerel yönetim iş birliği içerisinde çalışmalara devam edileceğini belirtti.



