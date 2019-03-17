Davulcu: “Özel sektörde örgütlenme çalışmalarını sürdürmekte kararlıyız”

ÇAĞ-SEN İLE MELMAN HAVALI MARKET ARASINDA TİS İMZALANDI

Kıbrıs Türk Devlet Çalışanları Sendikası (Çağ-Sen) ile Melman Havalı Market arasında Toplu İş Sözleşmesi (TİS) imzalandığı açıklandı.

Sendikadan verilen bilgiye göre, Serdarlı’da faaliyete geçen Melman Havalı Market çalışanlarının maaş, özlük ve sosyal haklarının belirlendiği TİS’e Çağ-Sen adına Başkan Mehmet Davulcu, işveren adına Market Direktörü Mehmet Salih Havalı imza koydu.

Market Direktörü Havalı, imza törenindeki konuşmasında iş yaşamına adımı attığı günden itibaren sendikalı işçi çalıştırmaktan çekinmediğini, bunun zararını değil yararını gördüğünü söyledi. Havalı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın hayata geçirmeyi hedeflediği teşvik içerikli tüzüğün doğru bir adım olduğunu kaydederek, geri adım atılmamasını istedi.

Çağ-Sen Başkanı Davulcu, sendikaların öcü olarak gösterilmeye çalışılmasının ülkedeki çalışma yaşamını olumsuz etkilediğini belirterek, “Örgütlü olduğumuz iş yerlerinde verimliliğin sağlanması için üzerimize düşeni fazlasıyla yapıyoruz” dedi.

Davulcu, özel sektörde örgütlenme çalışmalarını sürdürmekte kararlı olduklarını vurgulayarak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na “Yanlış tutum ve uygulamalarıyla sendikaları karşı karşıya getirmekten, özel sektörde sendikalaşmaya köstek olmaktan kaçının” çağrısında bulundu.

