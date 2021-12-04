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DAÜ’de, ödüllü iki kısa filmin gösterimi yapıldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sinema ve Televizyon Bölümü tarafından, 14 Kasım Dünya Sinema Günü kapsamında ödül alan iki filmin gösterimini gerçekleştirdi.

04 Aralık 2021 Cumartesi 12:10
DAÜ’de, ödüllü iki kısa filmin gösterimi yapıldı

DAÜ’den verilen bilgiye göre, DAÜ İletişim Fakültesi Mor Salon’da uluslararası festivallerde ödül alan Halil Efe Akdemir’in “Kıyıya Vuran Dalgalar” (Waves Washing the Shore) ve Nima Balazadeh Djavidani’nin “Feather” adlı kısa filmlerinin gösterimi gerçekleştirildi.

İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Senih Çavuşoğlu, yaptığı konuşmada öğrencilerin daha fazla festivale katılabilmelerine olanak verecek çalışmaları başlattıklarını söyledi.

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DAÜ Sinema ve Televizyon Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bahire Efe Özad, bu tür etkinliklerin diğer öğrencileri de film yapmaları için teşvik etmek amacıyla düzenlendiğini ifade etti. 

Halil Efe Akdemir ise açıklamasında filmin 21 Islands Short Film Festivalinde Seyirci Ödülü’ne laik görüldüğünü belirtti.  Akdemir, dünyanın gündeminde olan mülteci sorununu iki çocuğun farklı hayatlarını işleyerek anlatmaya çalıştığını anlattı.

Feather filmini yapan Nima Balazadeh Djavidani ile aynı projede çalışan Peiman Hojjati ise açıklamasında “Öğrenciler tarafından üretilmiş olan filmlerin gösterilmesi ve ödül kazanması gibi durumlar, yeni öğrenciler için üniversitedeki imkanları kullanarak neler başarabileceklerine örnek olması bağlamında oldukça faydalıdır.” ifadelerini kullandı.
 

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Son Güncelleme: 04.12.2021 13:11
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