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DAÜ-SEM hızlandırılmış ales kursu 10 Şubat’ta başlıyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi - Sürekli Eğitim Merkezi (DAÜ-SEM); lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine yönelik “Hızlandırılmış ALES Hazırlık Kursu” düzenliyor.

DAÜ-SEM hızlandırılmış ales kursu 10 Şubat’ta başlıyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi - Sürekli Eğitim Merkezi (DAÜ-SEM); lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine yönelik “Hızlandırılmış ALES Hazırlık Kursu” düzenliyor.

04 Şubat 2020 Salı 15:49
DAÜ-SEM hızlandırılmış ales kursu 10 Şubat’ta başlıyor

DAÜ-SEM hızlandırılmış ales kursu 10 Şubat’ta başlıyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi - Sürekli Eğitim Merkezi (DAÜ-SEM); lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine yönelik “Hızlandırılmış ALES Hazırlık Kursu” düzenliyor. Söz konusu sınava hazırlık kursu 10 Şubat 2020’de başlayacak. Program kapsamında, katılımcıların hızlı ve etkin bir şekilde Türkiye Cumhuriyeti Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı’na (ALES) hazırlanması amaçlanıyor.

Toplamda 60 saatten oluşacak olan kurs kapsamında dersler saat 17:00’de yapılacak. DAÜ-SEM “Hızlandırılmış ALES Hazırlık Kursu” ile ilgilenenler, 0392 630 2471 veya 2482 numaralı telefonlardan veya dausem@emu.edu.tr e-posta adresinden bilgi alabiliyor. Aynı zamanda kursa kayıt olmak isteyenler, DAÜ-SEM’in web sitesi https://sem.emu.edu.tr başlıklı adresten “Online Başvuru” bölümünde yer alan formu doldurarak kurs için ön kayıt yaptırabiliyor. DAÜ-SEM tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, kursa ön kayıt yaptıran kişilere hızlı bir şekilde geri dönüş yapılacağı bildirildi.

Anahtar Kelimeler:
Doğu Akdeniz ÜniversitesiSürekli Eğitim Merkezi
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