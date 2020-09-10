banner365
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 34°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1104
ALTIN
469.048
DOLAR
7.4371
STERLİN
9.7156
EURO
8.8464
Pandeminin gölgesindeki evrensel hasta hakları derneği
Pandeminin gölgesindeki evrensel hasta hakları...
Maliye bakanlığında patlak verdi
Maliye bakanlığında patlak verdi
Otorite çöküyor...
Otorite çöküyor...
Çakıldılar mıh gibi koltuğa kalkmıyorlar
Çakıldılar mıh gibi koltuğa kalkmıyorlar
banner364

DAÜ'lü Murat Özçelik’e Wikipedia’dan birincilik ödülü

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı 2000 yılı mezunu Murat Özçelik, dünyaca ünlü internet ansiklopedisi Wikipedia tarafından her yıl düzenlenen uluslararası “Wiki Loves Earth (Viki Yeryüzünü Seviyor)” adlı fotoğraf yarışmasının Türkiye ayağında, 2017 yılında çektiği Eber Gölü fotoğrafı ile Türkiye birincisi oldu.

10 Eylül 2020 Perşembe 15:33
DAÜ'lü Murat Özçelik’e Wikipedia’dan birincilik ödülü
banner337
banner351

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı 2000 yılı mezunu Murat Özçelik, dünyaca ünlü internet ansiklopedisi Wikipedia tarafından her yıl düzenlenen uluslararası “Wiki Loves Earth (Viki Yeryüzünü Seviyor)” adlı fotoğraf yarışmasının Türkiye ayağında, 2017 yılında çektiği Eber Gölü fotoğrafı ile Türkiye birincisi oldu.

Bu yıl 8.’si düzenlenen Viki Yeryüzünü Seviyor Fotoğraf Yarışması’na toplamda 34 ülkeden 106,240 fotoğraf ile başvuruldu. Her ülke, kendi jürisi tarafından gönderilen fotoğraflar arasından en iyi 10 fotoğrafı seçti. Yarışmanın Türkiye ayağında, DAÜ mezunu Murat Özçelik’in fotoğrafı, jüri üyeleri Cem Bayoğlu, Hakan Tokuç ve Nevit Dilmen tarafından başvuruda bulunulan 3,649 fotoğraf arasından birinci seçilerek Viki Yeryüzünü Seviyor Fotoğraf Yarışması’nın uluslararası final ayağında yarışmaya hak kazandı.

banner341
TÜRKİYE YARIŞMAYA İLK KEZ KATILIYOR

İsmi Wikipedia’ya benzeyen ve küresel bir hareket olan Wikimedia, dünyaya ücretsiz eğitim içeriği sağlamayı amaçlıyor. Kar amacı gütmeyen Wikimedia kuruluşları, tüm ülkelerde faaliyet gösteriyor. Dünya çapındaki yerel Wikimedia kuruluşlarının yardımıyla Vikipedi topluluk üyeleri tarafından düzenlenen ve bu yıl 8.’si gerçekleşmekte olan Viki Yeryüzünü Seviyor Fotoğraf Yarışması’nın uluslararası final ayağı sonuçlarının Kasım 2020’de açıklanması bekleniyor. Yarışma kapsamında, katılımcılar bölgelerindeki yerel doğal miras alanlarının fotoğrafını çekip, onları Wikimedia’nın özgür içerikli resim, ses ve diğer çoklu ortam dosyalarının deposu olan “Wikimedia Commons”a yüklüyor. Etkinlik, katılımcıları bu bölgelerin fotoğraflarını çekmeye teşvik etmek ve onları yalnızca Vikipedi’de değil, her yerde ve herkes tarafından yeniden kullanılabilecek ücretsiz bir şekilde lisanslamak ve katılımcı ülkelerin doğal miras alanlarını vurgulamayı amaçlıyor. Türkiye bu yıl Wikimedia Kullanıcı Grubu Türkiye’nin organize etmesiyle birlikte yarışmaya ilk kez katılıyor.

banner360
Son Güncelleme: 10.09.2020 15:52
Anahtar Kelimeler:
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akıncı'dan bazı seçim programlarına erteleme kararı
Akıncı'dan bazı seçim programlarına erteleme kararı
Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Genel Kurulu ertelendi
Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Genel Kurulu ertelendi
TAK muhabirlerinin de katıldığı “Online Enerji Muhabirliği Eğitim Programı“ tamamlandı
TAK muhabirlerinin de katıldığı “Online Enerji Muhabirliği Eğitim Programı“ tamamlandı
Akıncı: "Bilim insanlarının sesine kulak verilmeli"
Akıncı: "Bilim insanlarının sesine kulak verilmeli"
 Ekonomik Örgütler Platformu: "Salgına karşı panik yapmadan, kurallara uyarak başarılı olacağız"
 Ekonomik Örgütler Platformu: "Salgına karşı panik yapmadan, kurallara uyarak başarılı olacağız"
Çakıcı: " Olası can kayıplarından hükümet sorumlu olcak"
Çakıcı: " Olası can kayıplarından hükümet sorumlu olcak"
HAZİNE-SEN hükümetten tedbir almasını istedi
HAZİNE-SEN hükümetten tedbir almasını istedi
Tatar ve Oktay, tamirat çalışmalarını inceleyecek
Tatar ve Oktay, tamirat çalışmalarını inceleyecek
6 ilçede 300 mekanda denetim
6 ilçede 300 mekanda denetim
 Güzelyurt Emniyet Kurulu: " Tüm işletmelerde denetimler yapılacak"
 Güzelyurt Emniyet Kurulu: " Tüm işletmelerde denetimler yapılacak"

banner350

banner361

banner357

banner363

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim