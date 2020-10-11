DAÜ Hatay yangını ile ilgili geçmiş olsun mesajı yayınladı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörlüğü, Türkiye'nin Hatay ilinde çıkan yangınlarla ilgili geçmiş olsun mesajı yayımladı.

DAÜ’den yapılan açıklamada, Hatay'da dün sabah saatlerinde Sarımazı Mahallesi'nde başlayan ve Belen, İskenderun, Arsuz ilçelerinde etkili olan yangından duyulan derin üzüntü dile getirildi.

Yangında insan kaybı olmamasının sevindirici olmakla birlikte, birçok hayvan, ağaç ve bitki örtüsünün yok olmasının oldukça üzücü olduğu belirtilen açıklamada, “DAÜ Rektörlüğü olarak başta Hatay ilinde yaşayan öğrencilerimiz ve aileleri olmak üzere, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz” denildi