DAÜ Güz Dönemi Mezuniyet Töreni gerçekleşti

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 2019-2020 Akademik Yılı Güz Dönemi Lisans ve Önlisans Mezuniyet Töreni, bugün saat 14:00’te, DAÜ Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı’nda gerçekleştirildi. 106 farklı ülkeden 20 bin’i aşkın öğrenci sayısı ile akademik hayatın yanında sosyal ve kültürel hayata da yön veren bir lokomotif görevini üstlenen DAÜ, 713 üzerinde mezun vermenin heyecanını yaşadı. Diğer yandan, her geçen yıl mezun sayısını arttıran DAÜ, 2019-2020 Akademik Yılı Güz Dönemi’nde verdiği mezunlar ile toplam mezun sayısı 60 Bininci mezununu verdi.

Görkemli törene; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Ersin Tatar, Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Olgun Amcaoğlu, Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Erkut Şahali, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, , DAÜ Rektör Yardımcıları, Dekanlar, Bölüm Başkanları, Akademik Personel ve lisans ve önlisans mezunu ile aileleri katıldı.

Mezunların salona girişi ile başlayan tören, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile devam etti. Törende, 2018-2019 Akademik Yılı Güz Dönemi mezunları adına bölüm birincileri konuşma yaptı. Konuşmaların ardından program birincileri tarafından mezunlar adına geleneksel sembolik ağaç dikimi gerçekleştirdi.

Mezuniyet töreninde konuşan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam; sözlerine Elazığ’da yaşanan depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yaslı ailelerine de sabırlar dileyerek başladı ve yaraların en erken zamanda sarılması temennisinde bulundu. Gençleri başarılarından ötürü kutladı ve onların DAÜ gibi uluslararası bir üniversiteden aldıkları eğitimi bundan sonraki yaşamlarında iyi değerlendirmelerini istedi. Osam, mezun olan gençlerin doğruluk ve gerçeklikten uzaklaşmadan, hırslarını kontrol altında tutup, sevgi-saygı-barış ve yardımlaşma ilkesinden ayrılmadan ilerlemelerini istedi.

Başbakan Ersin Tatar konuşmasında, Mezunları yürekten kutlayarak başladığı konuşmasında, zamanın çok hızlı ilerlediğini , bu nedenle mezun gençlerin zamanı çok iyi değerlendirmesini istedi. Tatar, gençler için esas sınavın şimdi başladığını belirterek, kendi ülkeleri, KKTC ve Türkiye için insanlık ilkesiyle yürekleriyle çalışmalarını temenni etti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, “60 bin mezun vermenin önemine değinerek, gençlerin böylesi bir üniversiteden mezun olmalarıyla birlikte bilgi-erdem ve gelişim gibi olguları yaşamlarında daima korumalarını istedi. Akıncı, gençlerin toplumsal dayanışmayı bilen, demokrasiye yürekten inanan, iklim değişikliklerine yabancı durmayan, iyi birer birey olarak yetişmeleri temennisinde bulunarak, öğrenmenin sonunun olmadığını anımsattı ve daha güzel bir dünya için onların katkılarını sürdürmelerini istedi.

Konuşmaların ardından mezunlara diploma ve ödülleri Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Başbakan Ersin Tatar tarafından takdim edildi.

Mezuniyet Töreni öğrencilerin kep atması ve Fikri Karayel konseri ile sona erdi. (MHA)