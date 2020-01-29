banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 13°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
119689
ALTIN
301.289
DOLAR
5.9546
STERLİN
7.7649
EURO
6.5546
Sayın Bakan, Açıklamasının Altında Kalabilir Mi ?
Dr.İlker İpekdal yazdı...
YDP’nin rolü...
BAŞYAZI
Herşey Bize Müstehak
Derviş Gezer yazdı...
Kaçak yap sonra izin iste!
Kaçak yap sonra izin iste!
Flaş Haber
Kalbine yenildi
Kapat

DAÜ Güz Dönemi Mezuniyet Töreni gerçekleşti

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 2019-2020 Akademik Yılı Güz Dönemi Lisans ve Önlisans Mezuniyet Töreni, bugün saat 14:00’te, DAÜ Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı’nda gerçekleştirildi.

DAÜ Güz Dönemi Mezuniyet Töreni gerçekleşti

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 2019-2020 Akademik Yılı Güz Dönemi Lisans ve Önlisans Mezuniyet Töreni, bugün saat 14:00’te, DAÜ Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı’nda gerçekleştirildi.

29 Ocak 2020 Çarşamba 18:02
DAÜ Güz Dönemi Mezuniyet Töreni gerçekleşti

DAÜ Güz Dönemi Mezuniyet Töreni gerçekleşti

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 2019-2020 Akademik Yılı Güz Dönemi Lisans ve Önlisans Mezuniyet Töreni, bugün saat 14:00’te, DAÜ Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı’nda gerçekleştirildi. 106 farklı ülkeden 20 bin’i aşkın öğrenci sayısı ile akademik hayatın yanında sosyal ve kültürel hayata da yön veren bir lokomotif görevini üstlenen DAÜ, 713 üzerinde mezun vermenin heyecanını yaşadı. Diğer yandan, her geçen yıl mezun sayısını arttıran DAÜ, 2019-2020 Akademik Yılı Güz Dönemi’nde verdiği mezunlar ile toplam mezun sayısı 60 Bininci mezununu verdi. 

Görkemli törene; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Ersin Tatar, Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Olgun Amcaoğlu, Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Erkut Şahali, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, , DAÜ Rektör Yardımcıları, Dekanlar, Bölüm Başkanları, Akademik Personel ve lisans ve önlisans mezunu ile aileleri katıldı.

Mezunların salona girişi ile başlayan tören, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile devam etti. Törende, 2018-2019 Akademik Yılı Güz Dönemi mezunları adına bölüm birincileri konuşma yaptı. Konuşmaların ardından program birincileri tarafından mezunlar adına geleneksel sembolik ağaç dikimi gerçekleştirdi.

banner317
Mezuniyet töreninde konuşan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam; sözlerine Elazığ’da yaşanan depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yaslı ailelerine de sabırlar dileyerek başladı ve yaraların en erken zamanda sarılması temennisinde bulundu.  Gençleri başarılarından ötürü kutladı ve onların DAÜ gibi uluslararası bir üniversiteden aldıkları eğitimi bundan sonraki yaşamlarında iyi değerlendirmelerini istedi. Osam, mezun olan gençlerin doğruluk ve gerçeklikten uzaklaşmadan, hırslarını kontrol altında tutup, sevgi-saygı-barış ve yardımlaşma ilkesinden ayrılmadan ilerlemelerini istedi.

Başbakan Ersin Tatar konuşmasında, Mezunları yürekten kutlayarak başladığı konuşmasında, zamanın çok hızlı ilerlediğini , bu nedenle mezun gençlerin zamanı çok iyi değerlendirmesini istedi. Tatar, gençler için esas sınavın şimdi başladığını belirterek, kendi ülkeleri, KKTC ve Türkiye için insanlık ilkesiyle yürekleriyle çalışmalarını temenni etti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, “60 bin mezun vermenin önemine değinerek, gençlerin böylesi bir üniversiteden mezun olmalarıyla birlikte bilgi-erdem ve gelişim gibi olguları yaşamlarında daima korumalarını istedi. Akıncı, gençlerin toplumsal dayanışmayı bilen, demokrasiye yürekten inanan, iklim değişikliklerine yabancı durmayan, iyi birer birey olarak yetişmeleri temennisinde bulunarak, öğrenmenin sonunun olmadığını anımsattı ve daha güzel bir dünya için onların katkılarını sürdürmelerini istedi.

Konuşmaların ardından mezunlara diploma ve ödülleri Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Başbakan Ersin Tatar tarafından takdim edildi.

Mezuniyet Töreni öğrencilerin kep atması ve Fikri Karayel konseri ile sona erdi. (MHA)

Anahtar Kelimeler:
Doğu Akdeniz ÜniversitesiAkademik Yılı Güz Dönemi Lisans Ve Önlisans Mezuniyet TöreniDAÜ Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Lefke Bölgesinde Elektrik Kesintisi
Lefke Bölgesinde Elektrik Kesintisi
Ydp Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği'ni Ziyaret Etti
Ydp Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği'ni Ziyaret Etti
Hasipoğlu: “Başkanımızın etrafında bütünleştik”
Hasipoğlu: “Başkanımızın etrafında bütünleştik”
Özersay’ın Konuşmasının Engellenmesine Öğrencilerden Tepki
Özersay’ın Konuşmasının Engellenmesine Öğrencilerden Tepki
UKÜ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında doktora programı kayıt başvuruları başladı
UKÜ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında doktora programı kayıt başvuruları başladı
Kalfalık Eğitimini Tamamlayan 30 Mahkuma Diplomaları Verilecek
Kalfalık Eğitimini Tamamlayan 30 Mahkuma Diplomaları Verilecek
Yarın bazı bölgelere elektrik verilemeyecek
Yarın bazı bölgelere elektrik verilemeyecek
Yarın elektrik kesintisi var
Yarın elektrik kesintisi var
Tümgeneral Öztürk, Oğuz’u Ziyaret Etti
Tümgeneral Öztürk, Oğuz’u Ziyaret Etti
Bağımsızlık Yolu Güzelyurt Belediyesini Eleştirdi
Bağımsızlık Yolu Güzelyurt Belediyesini Eleştirdi

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim