DAÜ Eczacılık Fakültesi Eczacılık Günü kapsamında etkinlik gerçekleştirdi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eczacılık Fakültesi 14 Mayıs Eczacılık Günü kapsamında etkinlik gerçekleştirdi.
DAÜ’den verilen bilgiye göre, Covid-19 pandemisi nedeniyle çevrim içi olarak 20 Mayıs Perşembe günü, saat 14.00’de gerçekleştirilen etkinlikte TOBB Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ecz. Anooshirvan Miandji “Ne Yaparsak Bilim İnsanı Oluruz? Bilim Felsefesine Giriş” konulu sunum gerçekleştirdi.
Açılış konuşmasının ardından Dr. Ecz. Anooshirvan Miandji bilim felsefesi üzerine yaptığı konuşmasında öğrencilere ve genç araştırmacılara “bilim insanı olmak için uygulanması gereken süreç, bu süreçteki doğrular ve yanlışlar, topluma faydalı olma yolları” ve “ileride kendimizi nerede görmek istiyoruz” gibi konularda bilgiler verdi. Ayrıca konuşma sırasında kendi hayatındaki deneyimlerini öğrenciler ile paylaşan Miandji gerçek hayattan örnekler de verdi.