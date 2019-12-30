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DAÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekani Prof. Dr. Aydin Karakuzu Somali’deki sağlik ekibinde yer aldi

DAÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekani Prof. Dr. Aydin Karakuzu Somali’deki sağlik ekibinde yer aldi

30 Aralık 2019 Pazartesi 14:54
DAÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekani Prof. Dr. Aydin Karakuzu Somali’deki sağlik ekibinde yer aldi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Öğretim Üyesi ve Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aydın Karakuzu Somali'nin başkenti Mogadişu'da 90 kişinin ölümü ile sonuçlanan  terör  saldırısı  sonrasında  yaralıların  tedavisi  için  gönderilen  Türkiye Cumhuriyeti (TC ) sağlık ekibinde DAÜ’yü temsilen yer aldı.

TC Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na ait ambulans  kargo uçağı ile Mogadişu’ya  giden sağlık ekibi terör saldırısı sırasında yaralanan hastalara müdahale ederek  durumu ağır 15 yararlı hasta ile Türkiye 'ye döndü. Prof. Dr. Karakuzu, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam’ın ve Kıbrıs Türk Halkı’nın Mogadişu halkına geçmiş olsun dileklerini ilettiğini belirterek Kıbrıs Türkleri’nin ve DAÜ’nün ellerindeki tüm imkanlarla daima mazlum ve mağdurların  yardımcısı  olduğunu  ve olmaya devam edeceğini ifade etti.

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Somalili yetkililer  zor günlerinde yardıma koşan Kıbrıs Türkleri’ne ve başta DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam olmak üzere tüm DAÜ ailesine  minnettar oldukları ifade ettiler.

Anahtar Kelimeler:
Doğu Akdeniz ÜniversitesiDaüProf. Dr. Aydin KarakuzuSomali
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