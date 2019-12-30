DAÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekani Prof. Dr. Aydin Karakuzu Somali’deki sağlik ekibinde yer aldi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Öğretim Üyesi ve Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aydın Karakuzu Somali'nin başkenti Mogadişu'da 90 kişinin ölümü ile sonuçlanan terör saldırısı sonrasında yaralıların tedavisi için gönderilen Türkiye Cumhuriyeti (TC ) sağlık ekibinde DAÜ’yü temsilen yer aldı.

TC Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na ait ambulans kargo uçağı ile Mogadişu’ya giden sağlık ekibi terör saldırısı sırasında yaralanan hastalara müdahale ederek durumu ağır 15 yararlı hasta ile Türkiye 'ye döndü. Prof. Dr. Karakuzu, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam’ın ve Kıbrıs Türk Halkı’nın Mogadişu halkına geçmiş olsun dileklerini ilettiğini belirterek Kıbrıs Türkleri’nin ve DAÜ’nün ellerindeki tüm imkanlarla daima mazlum ve mağdurların yardımcısı olduğunu ve olmaya devam edeceğini ifade etti.