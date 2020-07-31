DAÜ-ATAUM’dan 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı bildirisi

Yrd. Doç. Dr. Turgay Bülent Göktürk bildirisinde şu ifadelere yer verdi:

“Ağustos ayı, Türk milletinin, Türk tarihinin zafer ayıdır. Ağustos 1071’de Malazgirt’te Alparslan Anadolu’yu, Ağustos 1571’de Lala Mustafa Paşa Kıbrıs’ı fethetmiş, Ağustos 1922’de Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Paşa, Büyük Taarruz sonucunda ulaştığı zaferle Anadolu’yu yeniden vatan yapmış, Ağustos 1974’te ise Kıbrıs’ta Mehmetçik ve Mücahit omuz omuza İkinci Barış Harekatı’yla Kıbrıs Türkü’ne özgürlük getirmiştir.

Bu zaferler içerisinde Kıbrıs Türkü için Kıbrıs’ın Fethi’nin ayrı bir yeri vardır. 449 yıl önce, Ağustos 1571’de Mağusa’nın fethedilmesi ile Kıbrıs’ta Türk hakimiyeti başlamıştır. 307 yıl süren Osmanlı Dönemi’nden sonra İngiliz Yönetimi ile zorlu bir sürece giren Kıbrıs Türkü, Rumların Enosis hedefi karşısında Varoluş Mücadelesi vermiştir. Bu mücadele sonunda da Bağımsız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni (KKTC) kurmuştur. Kıbrıs Türk Halkı, Kıbrıs’ta bağımsızlık, özgürlük ve güvenlik için kurduğu KKTC’de egemen bir halk olarak yaşamayı, toplumsal direnişle sağlamıştır. 62 yıl önce, 1958’de kurulan Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) da bu direnişi örgütlemiş ve gözünü kırpmadan icra etmiştir. Toplumsal direnişi başarıyla tamamlayan TMT, görevini 1976 yılında kurulan ve KKTC’nin varlığının teminatı olan Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na (GKK) devretmiştir.

Kıbrıs Türk Halkı ve KKTC; geleceğe korkusuz, inançlı ve emin adımlarla ilerlemektedir. Bugünlere kolay gelinmediğini hepimiz çok iyi biliyoruz. Büyük zorluklar ve mücadelelerle kurulan KKTC’yi ilelebet yaşatmak ve yüceltmek hepimizin görevidir.

Bu anlamlı günde; geçmişi asla unutmadan, geleceğimizin daha aydınlık ve daha güçlü olacağı kesin inancıyla Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın (GKK) 44’üncü, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın 62’nci ve Kıbrıs’ın fethinin 449’uncu Yıl Dönümü kapsamında 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramımızı kutlar, tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetler anar, kahraman gazilerimize saygılarımızı sunarız.

Turgay Bülent Göktürk

Yrd. Doç. Dr.

Doğu Akdeniz Üniversitesi Atatürk Araştırma

ve Uygulama Merkezi (DAÜ-ATAUM) Başkanı”