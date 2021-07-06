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DAÜ 2020-2021 Akademik Yılı Bahar Dönemi Mezuniyet Töreni 7-8 Temmuz’da yapılıyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 2020 – 2021 Akademik Yılı Bahar Dönemi Lisansüstü Mezuniyet Töreni yarın, Ön Lisans ve Lisans Mezuniyet Töreni ise 8 Temmuz Perşembe günü yapılıyor. 

06 Temmuz 2021 Salı 17:30
DAÜ 2020-2021 Akademik Yılı Bahar Dönemi Mezuniyet Töreni 7-8 Temmuz’da yapılıyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 2020 – 2021 Akademik Yılı Bahar Dönemi Lisansüstü Mezuniyet Töreni yarın, Ön Lisans ve Lisans Mezuniyet Töreni ise 8 Temmuz Perşembe günü yapılıyor. 

66 BİN MEZUN

DAÜ Halkla İlişkiler ve Basın Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, her geçen yıl mezun sayısını artıran DAÜ’nün, 2020 – 2021 Akademik Yılı Bahar Dönemi’nde vereceği mezunları ile toplam mezun sayısı 66 bine yaklaşmış olacak.

LİSANSÜSTÜ MEZUNİYET TÖRENİ YARIN…

2020 - 2021 Akademik Yılı Bahar Dönemi Lisansüstü Mezuniyet Töreni yarın saat 19.00’da, DAÜ Rektörlük Binası havuz başında gerçekleştirilecek. 

Törende, 200’e yakın yüksek lisans ve doktora mezunu diplomalarını alacak. 

ÖN LİSANS VE LİSANS MEZUNLARI DİPLOMALARI PERŞEMBE GÜNÜ…

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Ön Lisans ve Lisans mezunlarının diplomalarına kavuşacağı mezuniyet töreni ise Perşembe günü, saat 19.00’da, DAÜ Yasin Düşüner Stadyumu’nda gerçekleştirilecek. 

Törende ise yaklaşık 1400 mezuna diplomaları takdim edilecek. 

Tören,  pandemi dolayısıyla çevrim içi olarak gerçekleştirilen 2019-2020 Akademik Yılı Bahar Dönemi ve 2020-2021 Akademik Yılı Güz Dönemi mezunlarına sembolik diplomalarının takdimi ile devam edecek. 

Ardından ise 2020-2021 Akademik Yılı Bahar Dönemi mezunlarına diplomaları verilecek.  

TÖRENLER PANDEMİ KURALLARI ÇERÇEVESİNDE GERÇEKLEŞECEK

2020 – 2021 Akademik Yılı Bahar Dönemi Mezuniyet Törenleri pandemi kuralları çerçevesinde gerçekleştirilecek. Bu bağlamda mezun adaylardan ve törene katılacak olan velilerden 72 saatlik negatif PCR testi veya aynı gün alınmış negatif antijen testi ibraz etmeleri istenecek. 

Törende sosyal mesafe ve maske kurallarına da azami dikkat gösterilecek.

Öte yandan, mezuniyete katılamayacak olan öğrenciler için de tören DAÜ’nün sosyal medya hesaplarından (Youtube – https://www.youtube.com/user/eastmeduniv, Instagram - @emuofficial ve Facebook – https://www.facebook.com/eastern.med.univ/) ve DAÜ TV sosyal medya hesabından tüm dünyadan canlı olarak izlenebilecek. Ayrıca BRT 2 HD, Kıbrıs Genç TV, Kanal T ve Ada TV de 8 Temmuz tarihindeki DAÜ Mezuniyet Töreni’ni canlı olarak yayınlayacak.
 

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Son Güncelleme: 06.07.2021 17:43
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