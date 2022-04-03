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Darp, yaralama ve kaçırma suçundan iki kişi tutuklandı

Hamitköy’de bir kişiyi yaralama, darp ve kaçırma suçundan iki kişi tutuklandı.

03 Nisan 2022 Pazar 14:45
Darp, yaralama ve kaçırma suçundan iki kişi tutuklandı

Polisten verilen bilgiye göre, 30 Mart’ta Hamitköy’de, misafir olarak bulunduğu ikametgahtan dizüstü bilgisayar çalıp Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir iş yerine sattığı gerekçesiyle isminin baş harfleri A.K.R.(E-22) olan kişi, bilgisayarın sahibi İ.A. (E-31) ve S.I.O. (E-43) tarafından darp edildi, S.I.O. tarafından sırt kısmından hafif şekilde bıçakla yaralandı, daha sonra, İ.A’nın kullanımındaki araca bindirilerek Hamitköy’de götürülüp orada da darp edildi. Polis İ.A.ve S.I.O.’yu (E-43) tutukladı.

UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFUNDAN İKİ KİŞİ TUTUKLANDI 

Güzelyurt - Lefkoşa Anayolu üzerinde dün kontrol maksatlı durdurulan D.N.’nin (E-21) kullanımındaki ve N.N.’nin (E-23) de yolcu olarak bulunduğu araçta, yaklaşık bir gr ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. İleri soruşturmada da D.N’nin kalmakta olduğu Lefke’deki ikametgahında içerisinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet öğütücü bulundu. Bahse konu şahıslar tutuklandı.


İKAMETGAHTAN HIRSIZLIK 

Girne’de isminin baş harfleri S.A.E.(E-25) olan kişinin, kaldığı ikametgahtan, 2 Nisan’da, üç ev arkadaşına ait 9 bin 900 TL, 100 USD, 2 dizüstü bilgisayar, iki cep telefonu, iki kol saati ve telefonla kullanılan bazı elektronik cihazları çaldığı tespit edildi.

Bahse konu şahsın tutuklandığı, çalınan eşyaların tasarrufunda bulunduğu kaydedildi.

YANGIN  

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Paşaköy’de, dün,  19 Mayıs Sokak üzerinde bulunan Abdullah Uğurcan’a ait ikametgahta, elektrik voltajının düşüp yükselmesi sonucu çalışır durumdaki televizyonun kısa devre yapmasından dolayı yangın çıktı. Yangın ev sakinleri tarafından söndürüldü. Yangında bazı eşyalar zarar gördü.

ASAYİŞ VE TRAFİK DENETİMLERİ 

Girne’de dün 22.00 ile bugün 02.00 arasında yapılan denetlemelerde, bölgede faaliyet gösteren kumarhanelerde, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak 52 kişi tespit edildi.  Trafikte ise 720 araç kontrol edildi, 130 araç sürücüsü hakkında  ileri işleme gidildi, çeşitli suçlardan dolayı 15 araç trafikten men edildi.

Güzelyurt’ta da kontrol edilen bet ofisi, alkollü içki satışı yapılan yerler ve kahvehanelerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi. Trafikte ise 580 araç kontrol edildi, 55 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi, çeşitli suçlardan dolayı da 6 araç trafikten men edildi.

İskele’de de kontrol edilen kumarhaneler ve eğlence mekanlarında herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi. Trafikte, 280 araç kontrol edildi, 79 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi. 

TRAFİK KAZASI 

Lefkoşa’da dün gece Bedreddin Demirel Caddesi üzerinde, Abdelrahman Mazen Abdelrahman (E-21), SL 344 plakalı salon araçla süratli ve dikkatsiz seyrederken, yaya olarak yolun karşısına geçmekte olan Bekir Baykuş’a (E-41) çarptı. Baykuş’un sağ elinde ve kaburga kemiklerinde kırık oluştu, araç sürücüsü tutuklandı.

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Son Güncelleme: 03.04.2022 15:06
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