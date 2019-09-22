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Dana: “Akdoğan Özgürlük Stadyumu bakımlı, güzel bir spor alanı haline getirilecek”

Dana: “Akdoğan Özgürlük Stadyumu bakımlı, güzel bir spor alanı haline getirilecek”

22 Eylül 2019 Pazar 12:49
Dana: “Akdoğan Özgürlük Stadyumu bakımlı, güzel bir spor alanı haline getirilecek”

Spor Dairesi Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Deniz Dana,  Akdoğan Özgürlük Stadyumu’nun bakımlı, güzel bir spor alanı haline getirileceğini belirtti.
Dana, yaptığı yazılı açıklamada, 29 Aralık 2015 tarihinde Başbakanlık ve Akdoğan Belediyesi arasında Akdoğan Özgürlük Stadyumunun sportif amaçlı kullanılması, iyi bir bakım ve onarıma kavuşması, çağdaş bir spor kompleksine dönüştürülmesi, bölge halkının ve spor camiasının daha verimli kullanabilmesi için bir protokol imzalandığını anımsatarak, “ancak geçtiğimiz 3 yıl içerisinde Akdoğan Belediyesi'nin spor dairesinin katkıları ile ancak tesisin rutin bakım onarım ve küçük tamir  tadilat dışında tesisleşme adına ortaya hiçbir çalışma koymadığı,  Spor Dairesinin teknik elemanları tarafından tespit edilip raporlanmıştır” dedi.
Ülke sporundan sorumlu kurumun Başbakanlığa bağlı Spor Daire olduğunu belirten Dana, 2020, 2021 ve 2022 yılları spor politikaları ve projeleri içerisinde yer alan ülkemizin her noktasında tesisleşme, ülke sporcularının desteklenmesi ve herkes için spor alanlarının yapılması planları olduğunu kaydetti.

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Spor Dairesi Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Deniz Dana, şunları dile getirdi:
“Akdoğan Özgürlük Stadı da bu planlama içerisinde yer almaktadır bu  düşünce ile hareket edilerek Akdoğan Belediyesi ile ilgili gerçekleşen protokolün iptal edilmesi ve Akdoğan Özgürlük Stadyumunun hayata geçirilecek olan yeni projeler ile çağdaş ve modern bir spor kompleksine dönüştürülmesi planlanmaktadır. 

Bizlerin hedefi, Başbakanımızın da talimatı ile Akdoğan Stadyumunun zeminini sentetik çim yapmak, rekrasyon alanları oluşturmak eksik spor tesislerinin yapılması ve bu statta gece maçlarının da oynanabilmesi için ışıklandırmaktır.

Herkes görecektir ki 2020-2021 futbol sezonuna bambaşka, çağdaş bir Akdoğan Özgürlük Stadyumu ortaya çıkacaktır.

Hal böyleyken olayı saptırmak ne sporumuza ne de Akdoğanımıza bir şey kazandırmaz. 
Bu projenin devreye girmesi ile genelde ülke sporuna özelde Akdoğan bölgesi gençliği ne spor adına büyük katkı sağlayıp bölge gençliğimizin kötü alışkanlıklardan korunup sağlıklı bir ortamda spor dolu günler geçirmelerini istiyoruz. Ülke sporunu yönetenler olarak bu çalışmalara taraflı tarafsız herkesin destek vermesi gerektiğini düşünmekteyiz. Konu ile ilgili tüm paydaşlardan gerekli anlayışı bekleriz.”
 

Son Güncelleme: 22.09.2019 15:59
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