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Cyprus Robotics’in sahibi Tezel Çelebi DAÜ’de konferans verdi

Cyprus Robotics’in sahibi Tezel Çelebi DAÜ’de konferans verdi

16 Ocak 2020 Perşembe 15:34
Cyprus Robotics’in sahibi Tezel Çelebi DAÜ’de konferans verdi

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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mühendislik Fakültesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü tarafından organize edilen “Yapay Zeka ve Makine Öğrenme Uygulamaları” başlıklı etkinliğin konuşmacısı, Cyprus Robotics firmasının sahibi Tezel Çelebi oldu. Söz konusu etkinlik, DAÜ Mühendislik Fakültesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Amfisi’nde gerçekleştirildi. Etkinliğe DAÜ Mühendislik Fakültesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hasan Demirel’in yanı sıra, öğretim elemanları, araştırma görevlileri ve öğrenciler katıldı. Cyprus Robotics’in sahibi Tezel Çelebi, verdiği konferansta makine öğreniminin, veriler vasıtasıyla otomatik model yaratımında, yöntemler ya da algoritmalar içeren yapay zekanın bir branşı olduğunu ifade etti.

Makinelerin Nasıl Öğrendiği Anlatıldı

Belirgin görevleri yerine getiren bir sistemin aksine, makine öğrenimi sisteminin, yaşadığı tecrübeler üzerine öğrenimini gerçekleştirdiğini belirten Çelebi, makineye belirgin görevler verildiğinde bu görevleri her defasında aynı yolu seçerek yerine getirdiğini, ancak yapay zeka ile makine öğreniminde, göreve ilişkin tecrübe arttıkça makinenin problem çözme yöntemlerinin farklılaştığını ve geliştiğini vurguladı. Konferansta yapay zeka makine öğreniminin ne olduğu ve makinelerin nasıl öğrendiği üzerinde duruldu. Tezel Çelebi, makine öğrenim sistemi ve elektronik cihazlar arasında iletişimi sağlamak için kullanılan yazılım ve donanımlardan bahsetti. Tezel Çelebi, aynı zamanda yapay zekayı hızlandırıcı entegre devreler ile demonstrasyon gerçekleştirdi.

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