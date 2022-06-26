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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın toplanıyor

26 Haziran 2022 Pazar 11:00
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın toplanıyor

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın toplanıyor.

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Saat 10.00’da toplanması beklenen genel kurulda Başkanlığın Genel Kurul'a sunuşları ile   komitelerden gelen tasarı ve öneriler ele aınlacak.

Meclis oturumunda, Elektronik Haberleşme (Değişiklik) Yasa Tasarısı ve İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesinin Tasarıya İlişkin Raporu; Beşparmak Köyünde Vakıflar İdaresine Ait Mazbut Emlak'tan Talep Edilen Kamu Yolu Olarak Kullanılmasından Oluşan İstibdal İşleminin Onaylanmasına İlişkin Karar Tasarısı ve Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesinin Tasarıya İlişkin Raporu; Merkezi Cezaevi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı ve İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesinin Tasarıya İlişkin Raporu;  Öğretmenler (Değişiklik) Yasa Tasarısı ve İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesinin Tasarıya İlişkin Raporu görüşülecek.

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Son Güncelleme: 26.06.2022 14:16
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