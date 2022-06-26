Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın toplanıyor.
Meclis oturumunda, Elektronik Haberleşme (Değişiklik) Yasa Tasarısı ve İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesinin Tasarıya İlişkin Raporu; Beşparmak Köyünde Vakıflar İdaresine Ait Mazbut Emlak'tan Talep Edilen Kamu Yolu Olarak Kullanılmasından Oluşan İstibdal İşleminin Onaylanmasına İlişkin Karar Tasarısı ve Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesinin Tasarıya İlişkin Raporu; Merkezi Cezaevi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı ve İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesinin Tasarıya İlişkin Raporu; Öğretmenler (Değişiklik) Yasa Tasarısı ve İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesinin Tasarıya İlişkin Raporu görüşülecek.