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Cumhurbaşkanlığı’nda 2 pozitif vakaya rastlandı

11 Ağustos 2021 Çarşamba 18:00
Cumhurbaşkanlığı’nda 2 pozitif vakaya rastlandı

CUMHURBAŞKANI ERSİN TATAR’IN EŞİ SİBEL TATAR KENDİNİ EVİNDE İZOLE ETTİ 

CUMHURBAŞKANLIĞI BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ: “COVİD-19’A KARŞI TÜM  TEDBİRLER ALINDI”

Cumhurbaşkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Cumhurbaşkanlığı çalışanları arasında iki Covid-19 pozitif vakaya rastlandığını bildirerek, Cumhurbaşkanlığı’nda tüm tedbirlerin alındığını açıkladı.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar’ın da temaslı olduğu ve kendisini evinde izole ettiği kaydedildi.  

Açıklama şöyle:

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“Cumhurbaşkanlığı çalışanlarına yapılan düzenli PCR taramasında dün iki pozitif vakaya rastlanmıştır. Söz konusu vakalar Cumhurbaşkanımızın eşi Sayın Sibel Tatar ile son 3 gün içerisinde temaslı kriterlerinden daha kısa bir süre görüşmüş olmalarına rağmen Sayın Sibel Tatar gerekli hassasiyeti göstererek kendisini evinde izole etmiştir.  

Cumhurbaşkanlığı çalışanlarından olası temaslıların tümü evlerinde izole olmaya gönderilirken, vardiyalı çalışmaya geçilmiş ve gereken tüm tedbirler alınmıştır. Alınan tedbirler çerçevesinde tüm ziyaretçilerden son 72 saat içerisinde yapılmış negatif PCR testi veya 24 saat içerisinde yapılmış negatif hızlı antijen testi istenecektir.”

SİBEL TATAR’IN AÇIKLAMASI

Öte yandan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar da, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “dün itibariyle birinci derece temaslı olması nedeniyle izole” olduğunu bildirdi. 

“Ne kadar dikkat edersek edelim, karşı karşıya olduğumuz virüsün nereden geleceği hiç belli olmuyor” diyen Sibel Tatar, herkesin kendini ve çevresini koruma sorumluluğu olduğunu belirterek, “Bu sorumlulukla kendimi tam olarak izole etmiş durumdayım” ifadesini kullandı.

Sağlıklı ve PCR sonucunun negatif olduğunu ifade eden Sibel Tatar, “Lütfen kendinizi ve çevrenizdeki insanları korumak için tedbirlere uyunuz. Sağlık dileklerimle” dedi.

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Son Güncelleme: 11.08.2021 19:22
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