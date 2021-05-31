Cumhurbaşkanlığı'nda “Bağımlı Olma, Özgür Ol” etkinliği...

CUMHURBAŞKANLIĞI HİMAYESİNDE ETKİNLİK DÜZENLENDİ

MEKTUP YAZMA YARIŞMASINDA DERECEYE GİREN 5 ÖĞRENCİYE SERTİFİKA TAKDİM EDİLDİ

CUMHURBAŞKANI TATAR, HAYATI BOYUNCA HİÇ SİGARA İÇMEDİĞİNİ SÖYLEDİ, İÇENLERİN DE BIRAKMASIN TAVSİYE ETTİ

“31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü” nedeniyle Cumhurbaşkanlığı himayelerinde toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla “Bağımlı Olma, Özgür Ol” sloganıyla etkinlik düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı Bilim ve Sağlık Komitesi’nin öncülüğünde Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile iş birliğinde ülke genelindeki ilkokul 5’inci sınıflara yönelik düzenlenen proje kapsamında mektup yazan 71 öğrenciden 5’i dereceye girerek ödüle hak kazandı.

İbat Aybez Beyaz, İldem Afacan, Zehra Çaktu, Seymen Soğan ve Alya Keçeci’ye sertifika ve hediyeleri Cumhurbaşkanlığı bahçesinde düzenlenen etkinlikle verildi. Sertifika takdiminde öğrencilere öğretmenleri de eşlik ederken, etkinliğe öğrencilerin aileleri de katıldı.

Sigarayı bırakmak üzere yakınlarına mektup yazan 5 öğrencinin mektuplarını da okuduğu etkinlikte, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar, dereceye giren öğrenciler ve öğretmenleri ile birlikte anı fotoğrafı da çektirdi.

Dereceye giren öğrenciler, ailelerinde sigara içenlere hitap eden mektuplar kaleme alırken bir öğrencinin mektubunu Cumhurbaşkanı Tatar’a hitaben yazması ve ailesinde ve toplumda sigara içenlerin bırakması için bunun daha etkili olacağını düşündüğünü belirtmesi dikkat çekti.

TATAR: “HAYATIM BOYUNCA SİGARA KULLANMADIM”

Cumhurbaşkanı Tatar konuşmasında, etkinliğin önemine dikkat çekerek, Cumhurbaşkanlığı Bilim ve Sağlık Komitesi Başkanı Prof. Dr. Füsun Yıldız ve öğrencilerin konuşmasından çok etkilendiğini kaydetti.

Proje kapsamında 71 tane mektup yollandığını bildiren Cumhurbaşkanı Tatar, “71 yazı 171, bin 71 ve katlanarak inşallah devam edecektir. Yeter ki biz bu bilinci, bu algıyı ve bu mesajları sosyal medyanın da katkısıyla duyurabilelim. Bu bilinci KKTC’de yerleştirebilelim” şeklinde konuştu.

“İNŞALLAH DIŞARDA SİGARA İÇMELERİ DE SON BULUR”

Devlet olarak politikalar üretmenin kendilerinden beklenen olduğunu vurgulayan Tatar, KKTC’de kamu alanlarında, belediyelerde, tütün kullanımının yasaklandığını hatırlatarak, bütün kamu dairelerinde sigara kullanımının kalmadığına dikkat çekti. Tatar, bu yerlerde sigara içenlerin açık alanlarda sigara içtiğini belirterek, “İnşallah sigarayı çıkıp dışarıda kullanmaları da son bulur” dedi.

Sigara kullanımının sağlık açısından zararlarının yanı sıra zaman ve maddi kayıplarına da dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, kendisinin hayatı boyunca sigara kullanmadığını kaydetti.

Sigaranın fiyatını dahi bilmediğini, az önce sorup öğrendiğini aktaran Cumhurbaşkanı Tatar, fiyatının 20 TL olduğunu, bir paket içilmesi durumunda 30 günde 600 TL’ye denk geldiğini söyledi. Bu harcamanın farklı maksatlar için kullanılabileceğini kaydeden Tatar, sigaranın baştan aşağıya kokuya sebep olduğuna dikkat çekti.

Tatar, eşinin de sigara içmemesinden memnuniyet ifade etti.

Temiz ve sağlıklı bir yaşam için sigaranın bırakılması çağrısı yapan Tatar, hayatın güzel; akciğerleri korumanın önemli olduğunu belirtti. Tatar, sağlık sorunlarıyla boğuşmanın akıllı bir insanın işi olmadığı görüşünü belirterek, sözlerinin sigara içenler tarafından yanlış anlaşılmamasını da istedi.

“SİGARAYI BIRAKALIM, TEMİZ YAŞAMA DEVAM EDELİM”

“Sigarayı bırakınız, daha sağlıklı bir yaşama hep birlikte kavuşalım” diyen Tatar, Covid-19 salgını döneminde sigara kullananların hastalığı atlamakta çok daha zorlandığını, hayatlarını kaybeden birçok kişinin de ağır sigara kullanıcıları olduğunun ortaya çıktığını söyledi. Tatar, “Sigarayı bırakalım, temiz yaşama devam edelim” vurgusu yaparak, doktorların, sağlık çalışanlarının söylediklerine dikkat edilmesini istedi.

“NASİHAT ÇOCUKLARDAN GELDİ, ÇOK ETKİLENDİM”

Bilim ve Sağlık Komitesi’ne çalışmaları nedeniyle teşekkür eden Tatar, hep büyüklerden nasihat alındığını ancak bugün nasihatin çocuklardan geldiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, öğrencilerin konuşmalarından çok etkilendiğini dile getirerek, “Sizleri gözlerinizden öpüyorum. Doğru yolda olduğunuzu ve doğru mesajları verdiğinizi babalarınızın, dedelerinizin görmesini tavsiye ediyorum” dedi.

YILDIZ: “SİGARAYA ELVEDA, HAYATA MERHABA”

Cumhurbaşkanlığı Bilim ve Sağlık Komitesi Başkanı Prof. Dr. Füsun Yıldız da, toplum sağlığı ve KKTC’nin uluslararası platformda bilim ve sağlık alanında tanıtılması için birçok proje yapmaya karar verdiklerini anlattı.

“Ben değil biz” olarak çalıştıklarını ve 6 ayda 4 tane proje hayata geçirdiklerini belirten Yıldız, projeler hakkında bilgi verdi. Hayatı boyunca tütünle mücadele ettiğine dikkat çeken Yıldız, korumanın hekimlikte çok önemli olduğunu vurguladı.

Öğrencilerden 71 tane mektup aldıklarını kaydeden Yıldız, mektup seçimine özellikle karar verdiklerini çocukların bilgisayarın başından kalkıp, kağıt ve kalemi ellerine alarak duygularını bu yolla aktarmalarını istediklerini anlattı.

Öğrencilerin mesajlarının çok etkili olacağı görüşünü dile getiren Yıldız, 71 mektubun hepsinin çok başarılı olduğunu ancak 5 tanesinin öne geçtiğini söyledi.

Yıldız, sigaranın benzeri olmayan bir sağlık sorunu olduğunun altını çizerek, her dozunun zararlı olduğunu, yakıldığı andan itibaren etraftaki kişilerin dumandan zehirlendiğini, sigaranın saç telinden organlara kadar zarar verdiğini kaydetti. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre sadece sigara değil, puro, pipo, nargile ve elektronik sigaranın da öldürücü ve zararlı olduğunu söyleyen Yıldız, bunları kullananların hemen bırakması gerektiğine dikkat çekti.

Tütünle mücadelede üç stratejileri olduğunun altını çizen Yıldız, birincisinin gençlerin sigaraya hiç başlamaması - bu aktivitenin ona hizmet ettiğini-, ikincisinin pasif içicinin korunması olduğunu ve bu konuda yasa bulunduğunu söyledi.

Yıldız, yasanın yapılması yanında uygulayıcısı ve takipçisi olmanın da önemli olduğunu vurguladı. Yıldız, son stratejinin ise sigara içenlerin bırakması olduğunu belirterek, “Sigaraya elveda, hayata merhaba” çağrısında bulundu