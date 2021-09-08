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Cumhurbaşkanı Tatar yarın İzmir’e gidiyor

08 Eylül 2021 Çarşamba 16:15
Cumhurbaşkanı Tatar yarın İzmir’e gidiyor

TATAR, “ADALAR DENİZİ VE YUNANİSTAN İLE KOMŞULUK İLİŞKİLERİ SORUNLARI” KONULU SEMPOZYUMDA KONUŞACAK

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar,  yarın ve Cuma günü İzmir’de Sabancı Kültür Merkezi’nde düzenlenecek “Adalar Denizi ve Yunanistan İle Komşuluk İlişkileri Sorunları” konulu sempozyuma katılıyor.

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Bu amaçla yarın sabah 06.45’te Ercan Havalimanı’ndan ayrılacak olan Cumhurbaşkanı Tatar, Cuma günü saat 16.15’te KKTC’de olacak.     

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, iki gün sürecek sempozyumda Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar konuşma yapacak. Sempozyuma davetli konuşmacı olarak Prof. Dr. İlber Ortaylı da katılacak.

Çok sayıda yerli ve yabancı  profesörler ile uzmanların katılacağı sempozyumda “Türk-Yunan İlişkilerinin Kısa Tarihçesi”, “Politik ve Askeri İlişkiler” ve “Sorun Alanları; Karasuları, Kıta Sahanlığı, FIR, Hava Sahası, EGEYDAAK, Adaların Silahsız Statüsü, Arama Kurtarma Sahası” konuları ele alınacak.

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Son Güncelleme: 08.09.2021 16:28
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