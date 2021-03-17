Cumhurbaşkanı Tatar ve Cumhurbaşkanlığı personeli rutin PCR testlerini yaptırdı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Cumhurbaşkanlığı personeli Covid-19 salgını tedbirleri çerçevesinde rutin olarak gerçekleştirilen PCR testi yaptırdı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Tatar, içinde bulunduğumuz küresel salgın döneminde gece gündüz çalışan ve özverili hizmetler veren tüm sağlık çalışanlarına bir kez daha teşekkür ederek, aşı olanların da dahil olmak üzere alınan maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına herkesin uymasının önemine işaret etti.

