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Cumhurbaşkanı Tatar ve Anastasiades ara bölgede lansman etkinliğine katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Lider Nikos Anastasiades, kadınların olası bir uzlaşı sürecine etkin katılımını sağlamak amacıyla hazırlanan eylem planının lansmanına katıldı.

13 Nisan 2022 Çarşamba 21:45
Cumhurbaşkanı Tatar ve Anastasiades ara bölgede lansman etkinliğine katıldı

BM Barış Gücü Misyon Şefi ve BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart’ın ev sahipliğinde Lefkoşa Havaalanı bölgesinde yapılan lansman etkinliğine, Cumhurbaşkanı Tatar ve Rum Lider Anastasiades’in yanı sıra, Özel Temsilci Ergün Olgun, Kıbrıslı Rum Müzakereci Andreas Mavroyannis ve eylem planını hazırlayan İki Taraflı Cinsiyet Eşitliği Teknik Komitesi eş-başkanları ve üyeleri katıldı.

Lansman etkinliğine ayrıca, kadınların olası bir uzlaşı sürecine etkin katılımını sağlama doğrultusunda hazırlanan eylem planının kabulünün ardından, kadın sivil toplum örgütlerine görüş ve tavsiyelerini bildirme çağrısına olumlu yanıt veren iki taraftan kadın sivil toplum örgütü temsilcileri de çevrimiçi olarak katıldı. Etkinlikte bazı diplomatik misyon temsilcileri de çevrimiçi olarak yer aldı.

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BM Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart'ın konuşmasıyla başlayan etkinlik, iki taraflı komitenin eş-başkanlarının eylem planı ve komite çalışmalarına dair sunumlarıyla devam etti.

Elde edilen bilgiye göre, eylem planında, olası bir uzlaşı sürecine kadınların etkin katılımının sağlanması amacıyla oluşturulacak heyetlerde kadın-erkek oranının en az yüzde 30 olmasının güvence altına alınması ve bu doğrultuda liderlere tavsiye niteliğinde öneriler yapılması öngörülüyor.

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Son Güncelleme: 14.04.2022 00:18
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