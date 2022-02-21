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Cumhurbaşkanı Tatar, ülkeye gelen Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı yönetimi ve sporcularını kabul etti

21 Şubat 2022 Pazartesi 18:00
Cumhurbaşkanı Tatar, ülkeye gelen Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı yönetimi ve sporcularını kabul etti

“SİYASET AYRI, İNSANLIK AYRI. TÜRKİYE’NİN DESTEĞİYLE MÜCADELEMİZE DEVAM EDİYORUZ”
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, devre arası kamp yapmak üzere KKTC’ye gelen Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı yönetimi ve sporcularını kabul etti.
Cumhurbaşkanı Tatar, Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı oyuncularını KKTC’de ağırlamaktan dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek, kadınların diğer alanlarda olduğu gibi futbolda da başarılı olabileceğini söyledi. 
Çeşitli alanlarda Kıbrıs Türk sporcularının Türkiye takımlarında yer aldığını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, spor ambargolarına değinerek Kıbrıslı Türklere uygulanan haksız izolasyonlara rağmen başarı gösteren yetenekli sporcular bulunduğunu dile getirdi. 
Katı bir siyasetle genç sporcuların spor ambargolarına maruz kaldığını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Siyaset ayrı, insanlık ayrı. Türkiye’nin desteğiyle mücadelemize devam ediyoruz” dedi.  

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Cumhurbaşkanı Tatar, özellikle kadın futbolculara ve tüm Fenerbahçe camiasına başarılar diledi. 
Cumhurbaşkanı Tatar, eşi Sibel Tatar ile birlikte, Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı yönetimi ve sporcular ile Cumhurbaşkanlığı bahçesinde düzenlenen kokteylde bir araya geldi. 
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar da, Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı sporcularını ülkede görmekten duyduğu mutluluğu dile getirerek, kadın sporcularla gurur duyduğunu belirtti. 
Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Kadın Futbol Takımı Şubesi Sorumlusu Kemal Danabaş da, KKTC’de yapılan devre arası kampın verimli geçtiğini, çok anlam ifade ettiğini ve ileride KKTC’de kamp yapmaya devam etmek istediklerini söyledi. 
Kabulde, Cumhurbaşkanlığı Spor Danışmanı Sertaç Bozatlı da hazır bulundu.
 

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Son Güncelleme: 21.02.2022 18:56
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