Cumhurbaşkanı Tatar üçlü görüşmeden çıkışta açıklamalarda bulundu

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile gerçekleştirdiği üçlü görüşme saat 22.00 sıralarında sona erdi

BM Genel Sekreteri Guterres’in liderlerin onurlarına verdiği öğle yemeği, Kuzey Kıbrıs saatiyle saat 20.15’te başlamıştı.



Cumhurbaşkanı Tatar yemekten çıkışta gazetecilerin görüşmeye ilişkin sorularını yanıtında, “Sadece bir yemekti. Görüşebildiğimiz kadarıyla konuları ele aldık. Genel sekreterin fikirlerimizi değerlendireceğine güveniyoruz” dedi.Kıbrıs Türk tarafının egemen eşitliğinin ve geçmişten gelen haklarının kabul edilmesi gerektiğini yineleyen Tatar, sürecin nasıl ilerleyeceğinin sorulması üzerine, Kıbrıs sorununun yıllardır sürdüğünü ve aceleleri olmadığını belirterek, “Şu an yapmamız gereken Kıbrıs Türk halkının haklarını korumak ve ileriye dönük yolları görüşmek için her fırsatı kullanmaktır” yanıtını verdi