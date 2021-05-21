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Cumhurbaşkanı Tatar  sporcu çocukları kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar, Nev Çocuk Fitness Sahibi Neval Çelebioğlu Akgürgen, KKTC Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu Başkanı Ali Dahlameroğlu ve Nev Çocuk Fitness sporcularını kabul etti.

21 Mayıs 2021 Cuma 14:00
Cumhurbaşkanı Tatar  sporcu çocukları kabul etti
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Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, kabul sırasında sporcu çocuklar, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar’a destekleri için teşekkür etti ve ülkeyi gururlandırmaya devam ederek çalışacaklarını ifade etti. 

KKTC Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu Başkanı Ali Dahlameroğlu, Cumhurbaşkanı Tatar ve eşinin federasyona verdiği destekler için teşekkür etti. 

Sporcu çocuklar için bu ziyaretin büyük bir motivasyon olduğunu dile getiren Ali Dahlameroğlu, “Ülkemiz için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, çocukların erken yaşta spor eğitimi almalarının, özgüven kazanmalarının, kendilerini her türlü faaliyet içerisinde geliştirerek dünyalı olmalarının önemine işaret ederek, Nev Fitness ailesini ülkeye  özverili katkılarından dolayı kutladı.  

Benzer faaliyetlerin ülkeye yayılması dileğinde bulunan Cumhurbaşkanı Tatar, küçük bir ülke olunmasına rağmen Kıbrıs Türk gençliği arasında önemli yetenekler olduğunu vurguladı. 

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Tatar,  izolasyonlara rağmen uluslararası müsabakalarda sporcuların ülkeyi temsil etmelerinin ve yarışmalarının bir başarı olduğunun altını çizdi.  

Ailelerin desteğinin de önemine değinen Tatar, ülkede özverili ailelerin bulunduğunu ve çocuklarına her türlü imkanı yarattıklarını dile getirdi.

Nev Fitness ailesinin etkinliklerine eşiyle birlikte katılmaya devam edeceklerini belirten Tatar, “Gurur ve iftihar ediyoruz... Pırıl pırıl çocuklarımız, sizler geleceğimizsiniz. Önemli olan gençliğimizin gelecekte başarılarını sürdürebilmesidir” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar ve eşi, 2021 yılında başarılı olan sporculara takdir belgeleri verdi.

Kabulde ayrıca sporcu çocuklar da söz alarak şu ifadeleri kullandılar: 

“Her daim yanımızda olduğunuz için teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. Bizler ülkemizi gururlandırmaya devam edeceğiz. Ülkemizde ve dünyamızda elde ettiğimiz başarılarda sizin desteğiniz bizleri hep mutlu ve motive etmiştir. Söz veririz sizin bu desteğinizle daha etkin çalışarak ülkemizi ve sizleri gururlandıracağız.” 

Kabulde, Cumhurbaşkanlığı Spor Danışmanı Sertaç Bozatlı da hazır bulundu.

 

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Son Güncelleme: 21.05.2021 14:36
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