Cumhurbaşkanı Tatar, Şanlıurfa Viranşehir Gazi Derneği’nden gelen Kıbrıs gazilerini kabul etti

Tatar: “Özgürlük ve güvenlik içinde yaşamamızın yegane teminatı Anavatan Türkiye’dir”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekatı’nın 48. yıldönümü nedeniyle Şanlıurfa Viranşehir Gazi Derneği’nden gelen Kıbrıs gazilerini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tatar kabulde yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti ile olan bağların ve iş birliğinin her düzeyde ve her alanda geliştiğini belirtti.

Tatar, “Büyük Türk Milleti’nin kopmaz bir parçası olan Kıbrıs Türk halkı 20 Temmuz 1974’ten sonra yeniden hayata doğmuş ve yeni bir sayfa ile bağımsızlığına kavuşmuştur. Özgürlük ve güvenlik içinde yaşamamızın yegane teminatı olan Anavatan Türkiye ile birlikte, KKTC olarak yolumuza devam ediyoruz” dedi.

Türk askerinin adadaki varlığının önemine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs gazileriyle minnet duygularını paylaştı ve tüm şehitlere rahmet diledi.