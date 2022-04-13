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Cumhurbaşkanı Tatar “Orkide Yürüyüşü”ne katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kansere karşı farkındalık yaratmak ve erken teşhisin önemine vurgu yapmak amacıyla düzenlenen “19. Orikde Yürüyüşü”ne katıldı.

13 Nisan 2022 Çarşamba 14:30
Cumhurbaşkanı Tatar “Orkide Yürüyüşü”ne katıldı

 Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kansere karşı farkındalık yaratmak ve erken teşhisin önemine vurgu yapmak amacıyla düzenlenen “19. Orikde Yürüyüşü”ne katıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Tatar, yürüyüşte, kansere karşı farkındalık yaratmak adına vatandaşlarla birlikte yürüdüklerini ifade etti.

“SAĞLIĞIN KORUNMASI İÇİN ÇEVRE KORUNMALI”

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Pandeminin, sağlığın hayattaki en önemli olgu olduğunu kendilerine bir kez daha hatırlattığını ifade eden Tatar, şunları söyledi:

“Kanser başta olmak üzere tüm hastalıkların erken teşhisinde ve mücadelesinde devletimiz tüm olanaklarıyla halkımızın yanında olmayı sürdürecektir. Sağlığın korunması için çevrenin korunması gerektiği bilinciyle değerli halkımızın farkındalığı ve devletimizin alacağı tedbirlerle çok daha sağlıklı yarınlara ulaşacağımıza inancım tamdır. Tüm yurttaşlarımıza sağlık ve huzur dolu günler diliyorum.”

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Son Güncelleme: 13.04.2022 14:42
Anahtar Kelimeler:
Ersin Tatar
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