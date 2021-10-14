Cumhurbaşkanı Tatar Meclis Başkanı Sennaroğlu ve Başbakan Saner’i kabul etti

TATAR HÜKÜMETİN İSTİFASINI KABUL ETTİĞİNE İLİŞKİN YAZIYI TEVDİ ETTİ

YENİ HÜKÜMET KURULANA KADAR BAŞBAKAN VE BAKANLAR KURULU GÖREVİNE DEVAM EDECEK

İVEDİĞİLİ OLAN YASALAR MECLİSE GÖNDERİLECEK

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hükümetin istifasını kabul ettiğine ilişkin yazıyı bugün Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu’na sunduğunu, Başbakan Ersan Saner’e de yeni hükümet kurulana Başbakan ve Bakanlar Kurulu’nun görevlerine devam edeceklerine ilişkin yazıyı ilettiğini kaydetti. Tatar, Anayasanın bunu gerektirdiğini dile getirdi.

Tatar, bugün Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu ve Başbakan Ersan Saner’i kabul etti.

Başbakan Ersan Saner, dün hükümetin istifasına ilişkin yazıyı Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a sunmuştu.

Görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu ve Başbakan Ersan Saner’e basına açıklamalarda bulundu.

TATAR: “SÜRECİ ANAYASA’YA BAĞLI OLARAK EN İYİ ŞEKİLDE YÜRÜTECEĞİM”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ersan Saner tarafından dün kendisine sunulan istifa yazısını Meclis’e tevdi ettiğini söyleyerek, Saner’e yeni hükümet kurulana kadar Başbakan ve kabinesinin göreve devam edeceğine ilişkin yazıyı ilettiğini kaydetti.

Devletin, hükümetlerin ve Meclisin halka karşı sorumlulukları olduğunu vurgulayan Tatar, Meclisin gerek genel kurulda gerekse komitelerde, demokratik kurallar çerçevesinde, bazı yasa çalışmalarını sürdürebileceğini anlattı.

“Seçim ve Halkoylaması Yasası ile ilgili Meclis nasıl bir değerlendirme içerisinde olacak, hep birlikte göreceğiz… Yüksek Seçim Kurulu başkanının bazı beklentileri vardır. Bu beklentiler uzun zamandır hepimizin gündemindedir. Fakat Meclis bunları alt komitede değerlendirmek için bir fırsat daha yakalayamamıştır. Seçim öncesi bunu yapabilir mi yapamaz mı, tabi ki milletvekillerimiz değerlendirecektir” diyen Tatar, kendisinin de bu süreci parti başkanları ile istişare içerisinde ve Anayasa’ya bağlı olarak en iyi şekilde yürüteceğini kaydetti.

“ERKEN SEÇİM DAHA DA ERKENE ALINABİLİR”

Tatar, bir erken seçimin zaten gündemde olduğunu anımsatarak, hükümetin istifası ile erken seçimin daha da erkene alınabileceğini de ifade etti.

UBP’nin seçime girebilmesi için kurultayını yapması gerektiğine işaret eden Tatar, “ Umarım ki tüm bunlar en iyi şekilde yönetilecek, en iyi şekilde değerlendirilecek. Ben de anayasal çerçevede, parti başkanları ve diğer makamlarla istişarelerle süreci yönetmekle sorumlu olduğumu biliyorum” şeklinde konuştu.

HÜKÜMET KURULANA KADAR BAŞBAKAN VE BAKANLAR GÖREVLERİNE DEVAM EDECEK”

Yeni hükümet kurulana kadar Başbakan ve bakanların görevine devam edeceğini yineleyen Tatar, günlük sıkıntılar yerine orta ve uzun vadeli bakmak gerektiğini vurguladı.

Tatar, pandemi ile mücadelede aşılanmanın bir noktaya gelmesiyle bir rahatlama ve ekonomide bir açılma olduğunu, maliyenin gelirlerinde açıklar olmasına rağmen toparlanma olduğunu da anlatan Tatar, dünyanın her yerinde olduğu gibi , Kuzey Kıbrıs’ta da açıklar olmasını normal olarak değerlendirdi.

“NİSAP SORUNU SUNİ”

Meclisin yaşadığı nisap sorununu “suni” olarak nitelendiren Tatar, “Neticede nisap sorunu hükümetin icraatları için sıkıntı yaratmıştır. Başbakan da böyle bir karar aldı. Şimdi yeni gerçeklere göre bu ülkeyi yönetmek durumundayız. Evet, muhalefet muhalefetliğini yapacak, söyleyeceğini söyleyecektir. Ama ben genel tabloya baktığımda artık bu Meclis’in Ocak 2018’de oluşan iradeyi yansıtmadığını görüyorum. Bir erken seçim olacaktır ve ona göre yeni iradenin şekillenmesiyle bir hükümet kurulacak” şeklinde konuştu.

Tatar, Kıbrıs sorununda yürütülen eşit egemenlik temelindeki yeni politikanın da siyaseti etkileyen ve dikkate alınması gereken önemli bir faktör olduğunu vurgulayarak sözlerine son verdi.

SENNAROĞLU: “YARIN ACİL GÜNDEMLE MECLİSİ TOPLANTIYA ÇAĞIRABİLİRİM”

Meclis Başkanı Sennaroğlu, Cumhurbaşkanı’nın davetiyle Cumhurbaşkanlığına geldiğini dün Başbakan Saner hükümetinin sunduğu istifanın onay yazısının bugün kendisine verildiğini söyledi.

“Bu aşamada ben gerekli prosedürü başlatacağım yasama gündeminde olan tüm yasalar kadük olacak” diyen Sennaroğlu, ülkeyi, insanları çok acil olarak ilgilendirilen Muhaceret Yasası ile üreticinin kuraklık tazminatını alabilmesi için Genel Tarım Sigortası Fonu Bütçe Yasa Tasarısının acilen onaylanması gerektiğini belirtti.

Sennaroğlu, “Yeni üretim sezonu gelmiştir bunun beklemesi ertelemesi olamaz, üreticilerin parası kaynağı hazır olmasına rağmen, bütçe yasa tasarısı Mecliste yasallaşmadığı için bu ödemeler yapılamıyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın, Ersan Saner’den yeni bir kabine oluşturulana kadar görevini devam ettirmesini istediğini kaydeden Sennaroğlu, Başbakanın aciliyeti olan konuları kendilerine iletmesi halinde yarın acil gündemle meclisi toplantıya çağıracaklarını söyledi.

Sennaroğlu, Meclise gittikten sonra tüm parti başkanlarıyla temas ederek durumun aciliyetini ileteceğini belirterek, ”Umarım olumlu bir tavır ortaya çıkar ve gerekirse danışma kurulunu toplantıya çağırır ve üzerimize düşeni yaparız” dedi.

Seçim tarihiyle ilgili sorular üzerine Sennaroğlu, “Bu beni aşan bir konudur, bu sürecin nasıl gideceği Cumhurbaşkanı’nın yetkisindedir o gerekli açıklamayı yapacaktır”. Dedi.

SANER: “ERKEN SEÇİM TARİHİNİN BELİRLENMESİ KONUSUNDA HAZIRIZ”

Başbakan Ersan Saner, Cumhurbaşkanı’na dün sunduğu hükümetin istifa mektubunun kabul edildiğini belirten yazının, bugün Cumhurbaşkanı Tatar tarafından kendisine tevdi edildiğini söyledi.

Saner, hükümetin istifasıyla birlikte Mecliste görüşülecek yasa tasarılarının gündemden kalktığını ancak Başbakanlıktan yazılı olarak gönderilen yasaların öncelikli olarak gündeme alınıp görüşüleceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın yeni hükümet kurulana kadar mevcut hükümetin devam etmesi yönünde bir yazıyı ilettiğini söyleyen Saner, hükümetin yeni hükümet kurulan kadar görevi başında olacağını ifade etti.

Saner, tarımla uğraşanların kuraklık tazminatlarının ödenmesine ilişkin yasayı ile iki devlet kurumunun bütçelerine ilişkin yasa tasarılarını Meclise göndereceğini belirtti.

Saner, hükümetin ciddi projelere, ihalelere, icraatlara imza attığını dile getirdi.

“UBP SEÇİME HAZIR…”

UBP’nin en erken zamanda erken seçime hazır olduğunu belirten Saner, erken seçim tarihinin 6 Şubat olması konusunda mutabık kalındığını ancak seçim yasaklarının ne zaman başlayacağı konusunda uzlaşılamadığını kaydetti.

Seçim yasaklarının ne zaman başlayacağının yasada net olarak belirtildiğini söyleyen Saner, “Muhalefetin gayri ciddi bir tutumu vardır. Bizim bu gayri ciddi tutumu yani seçim yasaklarının 90 güne çekilmesini kabul etmemiz mümkün değildi.” dedi.

Saner, “Biz erken zamanda seçime gitmek için hazır olduğumuzu söylüyoruz. Biz seçim yasaklarının bir an önce başlayıp yapılabileceği bir erken seçime hazırız. Aralık ayının sonu da olmak üzere bizler erken seçim tarihinin belirlenmesi konusunda hazırız” diye konuştu.

UBP’nin seçim yasaklarının 90 güne çıkarılması diye bir şeye ihtiyacı olmadığını söyleyen Saner, kurultay tamamlanır tamamlanmaz seçim yasaklarının başlayacağı bir erken seçim tarihini görüşebileceğini kaydetti.

Koalisyon ortaklarının kendi içinde yaşadığı problemlerden dolayı Mecliste nisabı sağlayamamaları gerekçesiyle dün hükümetin istifasını sunduğunu söyleyen Saner, ülkede erken seçim atmosferinin oluştuğunu belirtti.

ÜZERİNDE ANLAŞILABİLECEK YASA TASARILARI MECLİSE…

Saner, hükümetin istifa ettiğini, nisap sorunu yaşamadan üzerinde anlaşılabilecek yasa tasarılarını onaylanması adına bugün Meclise sevk edeceğini kaydetti.

“YENİ HÜKÜMET MODELİ MÜMKÜN GÖRÜNMÜYOR”

Saner, bir soru üzerine yeni bir hükümet modelinin çıkmasının mümkün görünmediğini, Cumhurbaşkanı’nın tüm siyasi partilerle görüşüp zemin yoklayacağını ondan sonra da izleyeceği yol haritasını belirleyeceğini ifade etti.