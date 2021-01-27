Cumhurbaşkanı Tatar, görevi sona eren Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Maden’i kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC’deki görevinin sona ermesi nedeniyle veda ziyaretinde bulunan Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Harun Maden’i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, dün gerçekleşen kabulde Cumhurbaşkanı Tatar, Maden’e verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, başarılar diledi.