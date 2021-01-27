Cumhurbaşkanı Tatar, görevi sona eren Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Maden’i kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC’deki görevinin sona ermesi nedeniyle veda ziyaretinde bulunan Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Harun Maden’i kabul etti.
27 Ocak 2021 Çarşamba 18:30
Son Güncelleme: 27.01.2021 19:02
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC’deki görevinin sona ermesi nedeniyle veda ziyaretinde bulunan Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Harun Maden’i kabul etti.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC’deki görevinin sona ermesi nedeniyle veda ziyaretinde bulunan Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Harun Maden’i kabul etti.