banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Hekimler siyaseti seçti…
Hekimler siyaseti seçti…
Tabipler Birliği’nin iki büyük hatası !
Tabipler Birliği’nin iki büyük hatası...
Federasyon, ama nasıl?
Federasyon, ama nasıl?
Bu memleket bizim
Bu memleket bizim
banner376

Cumhurbaşkanı Tatar gazetecilerin sorularını yanıtladı

Cumhurbaşkanı Tatar, Ankara’ya hareketinden önce Ercan Havalimanı’nda düzenlediği basın toplantısında basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.

26 Nisan 2021 Pazartesi 11:30
Cumhurbaşkanı Tatar gazetecilerin sorularını yanıtladı
banner337

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yeni bir vizyon ile Cenevre’ye gideceklerini belirterek, günün sonunda esas söz sahibinin halk olduğunun altını çizdi.

Tatar, her şeyi halkla paylaştıktan sonra bir noktaya götüreceklerini kaydederek, “Halkı sürekli olarak aydınlatmak, gerçekleri paylaşmak ve ona göre bir yol haritası çizmek bizlerin halkımıza borcumuzdur. Biz halkların temsilciyiz. Halk her zaman son sözü söyler” dedi.

“MARAŞ’I GÖRÜŞME NİYETİMİZ YOK”

Bir soru üzerine Tatar, Cenevre görüşmelerinde işin esasını, işin prensiplerini, egemenlik meselesini görüşeceklerini belirterek, “Dolayısıyla Güven Yaratıcı Önlemler - ki Maraş da onun bir parçası olabilir- o konuları gündeme getirmiyoruz. O konuları bizim görüşme niyetimiz yoktur” şeklinde konuştu.

“BU ŞEKİLDE BİR MEYDAN OKUMAYLA BÖYLE BİR KALABALIK TOPLANTININ DÜZENLENMESİ İYİ BİR ŞEY DEĞİL”

Lefkoşa İnönü Meydanı’nda cumartesi günü düzenlenen eylemle ilgili bir soru üzerine Cumhurbaşkanı Tatar, “Herkes bizim vatandaşımızdır. Biz herkesle iyi ilişkilerimizi sürdürmek zorundayız. Ancak böyle önemli bir toplantının arifesinde pandemi döneminde, vakaların artmakta olduğu ve gerçekten kontrol etmekte de zorlandığımız, Sağlık Bakanlığı’nın ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin yaptığı açıklamalara rağmen bu şekilde bir meydan okumayla böyle kalabalık bir toplantının düzenlenmesi hiç de iyi bir şey değil. Sayın Akıncı’nın oraya katılması ve yaptığı konuşmalar da ayrı bir mesele ama ortalığı hiç germe niyetim yok” değerlendirmesinde bulundu.

Gönül rahatlığıyla Cenevre’ye gittiklerini ve önemli bir toplantının arifesinde olduklarını ifade eden Tatar, eylemle ilgili daha fazla yorum yapmak istemediğini ve ancak bunun doğru olmadığını düşündüğünü kaydetti.

“NE KADAR HAKLI OLDUĞUMUZU BÜTÜN DÜNYAYA GÖSTERECEĞİZ”

Tatar şöyle konuştu:

“Önemli olan Kıbrıs Türk halkının birlik ve beraberliğini korumasıdır. Ben yeni bir iradenin temsilciyim. Söylediklerimiz var. Sözlerimiz var. Biz bunları Türkiye ile netleştirdikten sonra bütün dünyaya Kıbrıs’taki haksızlıkları, neden Kıbrıs Türk halkının şu kadar yıldır mağdur olduğunu, Kıbrıs Türk halkının bütün iyi niyetine rağmen bir netice alınmadığını, bunlarla ilgili ayrıntılı şekilde hep dosyalarımız hazır, orada kendileriyle paylaşacağız. Ve ne kadar haklı olduğumuzu bütün dünyaya göstereceğiz. Konuşulacak çok şey var, şimdi bunların detayına girmeye gerek yok.”

“YENİ BİR VİZYON, YENİ BİR YOL, YENİ BİR HARİTA”

Yaşananları herkesin çok iyi bildiğini, Annan Planı’nın en iyi örneği olduğunu, son olarak da Crans Montana’da Kıbrıs Türk tarafı iyi niyetli olmasına rağmen karşı taraftan iyi niyet göremediğini vurgulayan Tatar, şunları kaydetti:

“Dolayısıyla yeni bir vizyon, yeni bir yol, yeni bir harita… Bizim tabi ki en büyük gücümüz Türkiye Cumhuriyeti’nin yüzde yüz büyük bir mutabakatla bizim arkamızda olması ve orada da TC’nin bize tam destek vereceği… Haliyle BM’nin de söylediği gibi bir anlaşmanın olabilmesi için her iki tarafın serbest, bağımsız, kendi özgür iradesiyle bir anlaşmaya girebileceği noktasında dünyada genel bir kanaat vardır. Kıbrıs Türk halkı da her şeyi değerlendirecektir. Ona göre pozisyonu halkımızla değerlendireceğiz.”

banner341
“ESAS SÖZ SAHİBİ HALKTIR”

Günün sonunda esas söz sahibinin halk olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Tatar, her şeyi halkla paylaştıktan sonra bir noktaya götüreceklerini kaydederek, “Halk da neyin ne olduğunu biliyordur. Halkı sürekli olarak aydınlatmak, gerçekleri paylaşmak ve ona göre bir yol haritası çizmek bizlerin halkımıza borcumuzdur. Biz halkların temsilciyiz. Halk her zaman son sözü söyler” dedi.

Seçimle geldiğini, seçimle görev başında olduğunu dile getiren Tatar, bir görevi olduğunu ve bu görevi en iyi şekilde yaparak, tekrar halka bunun hesabını vermek durumunda olduğunu söyledi.

“FEDERASYON ÇOK DENENDİ, NETİCE ALINAMADI”

Başka bir soru üzerine “Şu anda biz federasyonu görüşmüyoruz. Neticede federasyon çok denendi. Hiç de netice alınamadı” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, Crans Montana’da, TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Akıncı’nın da olduğunu ve orada bunun son şans olduğunun konuşulduğunu kaydetti. Artık netice vermezse yeni bir yola girileceğinin Crans Montana’da söylendiğine dikkat çeken Tatar, daha sonra Çavuşoğlu’nun Kıbrıs ziyaretinde aynı konuşmaların yapıldığını, kendisinin de bunları o dönemde takip ettiğini belirtti.

“BİZİM ESKİ DEFTERLERİ AÇMA GİBİ BİR NİYETİMİZ ASLA YOKTUR”

Başbakanlığı döneminde de bu siyasetin olgunlaştırılması için çalışmaları olduğunu ifade eden Tatar, “Şu anda bu siyaset yer edinmiştir. Bu siyaseti Kıbrıs Türk tarafı bütün dünyaya duyurmuştur. BM’ye de, diğer ülkelere de, İngiltere’ye de, taraf ülkelere de… Türkiye de bu yolu bizimle beraber yürüyor. Bizim eski defterleri açma gibi bir niyetimiz asla yoktur. Biz artık Kıbrıs’ta egemenlik meselesini daha da fazla netleştirmek durumundayız. Çünkü karşı tarafa güvenimiz yoktur” şeklinde konuştu.

Egemen eşitliğin esas itibarı ile özünün kendi kendini yönetme olduğunun altını çizen Tatar, tek egemenlikte her ne kadar devletçikler denilse de o devletlerin bir bakıma eyalet devletler olduğunu ve esas yetkinin merkezde toplandığını kaydetti.

“ESAS MESELE TÜRKİYE’Yİ BURADAN ÇIKARMAK”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, esas meselenin Türkiye’yi Kıbrıs’tan çıkarma olduğunu kaydederek, “Çünkü siz AB’de olacaksınız, Türkiye AB’de değil, dolayısıyla iş nereye gider. Biz egemenliğe fevkalade önem veriyoruz. AB’de egemen değilseniz sizi çok farklı yerlere götürürler” ifadelerini kullandı.

“BİZ BULAMADIK HARİTAYI…”

“Harita” konusundaki soru üzerine Cumhurbaşkanı Tatar şöyle konuştu:

“Ben bunu daha önce de gündeme getirdim. Son papağan meselesi gündeme geldi. Akıncı, ‘Tatar, Ankara’nın papağanıdır’ dedi. Ben de dedim ki ‘Haritayı verirken acaba sen kimin papağanıydın.’ Çünkü biz bulamadık bu haritayı… Başmüzakereci Ergün Olgun, Müsteşarım Okan Donangil, Cumhurbaşkanlığı Müdürü Serkan İlseven akşam tekrar bakmışlar, bulamamışlar. Meşhur haritayı bulamamışlar! Ergün Olgun Berlin Zirvesi’yle ilgili tutanakları da hâlâ bulamamış. Bana verdikleri rapor böyle. Harita yok” diye konuştu.

banner360
Son Güncelleme: 26.04.2021 12:24
Anahtar Kelimeler:
Ercan Basın ToplantısıGazetecilerCenevreErsin Tatar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Covid-19 salgınının etkisinde yaşanan “Dünya Tasarım Günü”
Covid-19 salgınının etkisinde yaşanan “Dünya Tasarım Günü”
Kapalı turizme yoğun ilgi
Kapalı turizme yoğun ilgi
UBP Milletvekili Gürçağ, Güzelyurt'ta temaslarda bulundu
UBP Milletvekili Gürçağ, Güzelyurt'ta temaslarda bulundu
Haftalık hava tahmin raporu
Haftalık hava tahmin raporu
Turunçlu kavşağında trafik kazası!
Turunçlu kavşağında trafik kazası!
GAÜ I Phone 12 ödüllü “Yaratıcı TikTok” yarışması için son başvuru 3 Mayıs
GAÜ I Phone 12 ödüllü “Yaratıcı TikTok” yarışması için son başvuru 3 Mayıs
Halkın Partisi, KIB-TEK hakkında Maliye Teftiş ve İnceleme Kurulu’na şikayette bulundu
Halkın Partisi, KIB-TEK hakkında Maliye Teftiş ve İnceleme Kurulu’na şikayette bulundu
İskan ve Rehabilitasyon Dairesi hizmetlerine ara verdi!
İskan ve Rehabilitasyon Dairesi hizmetlerine ara verdi!
Kıbrıs Vakıflar Bankası Yönetim Kurulu Başkanlığına yeni atama
Kıbrıs Vakıflar Bankası Yönetim Kurulu Başkanlığına yeni atama
Cumhurbaşkanı Tatar Ankara’da…
Cumhurbaşkanı Tatar Ankara’da…

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim