Cumhurbaşkanı Tatar basın toplantısında konuştu

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cenevre’deki gayri resmi toplantılardaki noktada olduğunu vurgulayarak, “Bu aşamadan sonra devletten devlete bir anlaşmanın sağlanması en doğrusudur” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşmek amacıyla adadan ayrılmadan önce Ercan Havalimanı’nda düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Basın toplantısında Cumhurbaşkanı Tatar’a Cumhurbaşkanlığı Özel Temsilcisi Ergün Olgun eşlik etti.

“EŞİTLİĞİN SAĞLANMASI DURUMUNDA RESMİ MÜZAKERELERE GEÇİLEBİLİR”

Kıbrıs’ta eşitlik temelinde bir anlaşmanın olabilmesi için mücadele ettiklerini kaydeden Tatar, Cenevre’de ortaya koyduğu 6 maddelik önerilerin ilk maddesinin Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin kabul edilmesi, uluslararası eşitlik statüsünün sağlanması olduğunu hatırlatarak, eşitsizlik temelinde bir anlaşma imkanı olamayacağının çoktan anlaşıldığını söyledi.

Eşitliğin sağlanması durumunda resmi müzakerelere geçilebileceğini belirten Tatar, bu konuda Türkiye Cumhuriyeti’nin de tam desteğini aldıklarını aktardı.

“GAYRİ RESMİ GÖRÜŞMEYE AÇIĞIZ”

Üst Düzey BM Yetkilisi Jane Holl Lute ile geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği görüşmede Guterres’in Rum Lider Nikos Anastasiadis ile ikili görüşme yapacağından duyduğu rahatsızlığı ve Guterres’in kendisiyle de görüşmesi gerektiğini aktardığını belirten Tatar, bunun üzerine Lute’un BM Genel Sekreteri ile temasa geçtiğini ve kendisine resmi davet geldiğini anlattı.

Tatar, “Orada konuşulacak olan şeyler bellidir. Anastasiadis dün yaptığı açıklamada hiçbir zaman Kıbrıslı Türklerin egemenlik talebini kabul etmeyeceğini söylemiştir. Ama biz hala aynı noktadayız. Resmi görüşmeler başlayacaksa, bizim Cenevre’de ortaya koyduğumuz 6 maddelik önerilerin ilk maddesi açık ve nettir. Bizim eşitliğimizin kabulü, egemen eşitlik temelinde ve uluslararası eşitlik statüsünün sağlanması ile resmi müzakerelere geçilmesi gündeme gelebilecektir” şeklinde konuştu.

Cenevre’den sonra yine bir gayri resmi görüşmeye açık olduklarını söyleyen Tatar, Cenevre toplantılarının ardından BM Genel Sekreterinin sonuç bildirgesinde Kıbrıslı Türklerin de Kıbrıslı Rumların da taleplerinin ifade edildiğini ve şu anda ortak zemin olmadığının ancak sürecin ve uğraşların devam edileceğinin mesajının verildiğini hatırlattı.

“TEKRAR TEKRAR ANLATARAK ZEMİNİMİZİ GÜÇLENDİRİYORUZ”

Tatar, Kıbrıs Türk tarafının siyasetinin net olduğunu ve Guterres ile görüşmesinde bunu yeniden anlatacağını aktararak, “Dünya basınında bizim egemenlik mücadelemiz yer buluyor. Tekrar tekrar anlatarak zeminimizi güçlendiriyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin kökleşmekte olduğunu, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin bir bakıma bir Rum Devleti haline geldiğini ve sadece Rumları temsil ettiğini, Annan Planı’ndan sonra Türklerin “evet” Rumların “hayır” demesine rağmen çok büyük bir haksızlık yapılarak Kıbrıs Cumhuriyeti’nin tek taraflı olarak Avrupa Birliği’ne alınmasının meseleyi daha sıkıntılı bir hale getirdiğini, Kıbrıs Türk tarafının yeni vizyonunu ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından da destekleniyor olmasının önemini her fırsatta anlattıklarını vurguladı. Tatar, bu aşamadan sonra “devletten devlete” bir çözümün en doğrusu olduğunu belirtti.

“KENDİSİNDEN BEKLEDİĞİMİZ ADİL OLMASIDIR”

Tatar, “Kıbrıs meselesinde en büyük sorun bir anlaşmanın olmamasıdır. Barış 1974’te gelmiştir” diyerek, Kıbrıs Türkü’nün Kıbrıs Cumhuriyeti’ne yama olacağı bir çözümü amaçlayan bir zemini kabul etmesinin mümkün olmadığını ve bir anlaşmanın ortaya çıkması için iki tarafın da onayının gerektiğini hatırlattı.

Bu düşüncelerini her fırsatta BM’ye ve diğer taraf ülkelere anlattıklarını kaydeden Tatar, bunların kabul gördüğüne inanç belirtti.

Kıbrıs Türk halkının hiçbir zaman dayatma bir çözümü kabul etmeyeceğini yineleyen Tatar, “En sonunda bu durum böyle de kalabilir. Bunu da kendilerine söylüyoruz. Bizim mücadelemiz Kıbrıs Türk halkının barış içinde yaşamını sürdürebilmesidir. Tüm bunları Sayın Genel Sekretere bir kez daha anlatmak için Brüksel’e gidiyorum. İnanıyorum ki her görüşme bir zemin daha kazandırmaktadır. Gueteresin Kıbrıs meselesini bilen bir kişi olarak kendisinden beklediğimiz adil olmasıdır” ifadelerini kullandı.

Basın toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Brüksel’e gitmek üzere adadan ayrıldı. Tatar, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yarın biraraya gelecek.