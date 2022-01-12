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Cumhurbaşkanı Tatar, Arkut’un fotoğraf sergisinin açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cahit Arkut’un kişisel karma fotoğraf sergisinin açılışını yaptı.

12 Ocak 2022 Çarşamba 10:30
Cumhurbaşkanı Tatar, Arkut’un fotoğraf sergisinin açılışını yaptı

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tatar, sergi açılışındaki konuşmasında “Ülkemizin, kültürümüzün ve insanımızın güzelliklerinin fotoğraflanması ve dünyayla paylaşılması büyük bir hizmettir” dedi.

Fotoğraf çalışmaları ve kitaplara kapak fotoğrafları çekerek KKTC’ye yapmış olduğu hizmetlerden dolayı Arkut’u tebrik eden Tatar, fotoğraf sanatının her geçen gün gelişmekte olduğunu izlemekten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Tatar, fotoğraf dernekleri ve genç fotoğrafçıların tarz, stil ve getirdikleri yeniliklerle Kıbrıs Türkünün bu coğrafyada verdiği mücadelenin dünyaya tanıtılmasında önemli rol oynadığını kaydetti. 

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Sosyal medyanın da fotoğrafçılık alanında dünyayla iletişimde önemli bir araç olduğuna işaret eden Tatar, gençlerin fotoğraf tutkusunu artırarak, sürdürmelerini görmeyi temenni etti. Çalışmaları uluslararası sergilerde yer alan Kıbrıslı Türk fotoğraf sanatçılarının da bulunduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Evrensellik ve çağdaşlık, Kıbrıs Türk insanına yakışandır” dedi.

Lefkoşa İsmet Vehit Güney Sergi Salonu'ndaki sergi 15 Ocak’a kadar açık olacak.


 

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Son Güncelleme: 12.01.2022 11:12
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