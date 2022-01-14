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Cumhurbaşkanı Tatar, 19 Mayıs TMK yetkilileriyle görüştü

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 19 Mayıs Türk Maarif Koleji Müdürü Ziya Tüzel, okul aile birliği başkanı Mücessem Öder ve okul aile birliği üyelerini kabul etti.

14 Ocak 2022 Cuma 10:00
Cumhurbaşkanı Tatar, 19 Mayıs TMK yetkilileriyle görüştü

Cumhurbaşkanlığı açıklamasına göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kabulde yaptığı konuşmada, okul müdürü ve okul aile birliği başkan ve üyelerine, ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Yapılan çalışmaları yakından takip ettiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, çok başarılı öğrencilerin olduğunu ve bunun kendisini mutlu ettiği ifade ederek pandemi sürecinde olunmasına rağmen eğitim ve öğretime devam eden öğretmenlerin çok büyük sorumluluklarının olduğunu söyledi.

“DEVLET OLARAK OKULLARIMIZA HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERMEYE HAZIRIZ”

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Sorumluluklarının bilinci içerisinde öğretmenlerin, okul aile birliği başkan ve üyelerinin önderliğinde, eğitim sürecinin birlik ve beraberlik ruhuyla devam edeceğine inanç belirten Cumhurbaşkanı Tatar, şöyle konuştu:

“Öğrencilerin eğitimi ve geleceği çok önemlidir. Sağlık Bakanlığı yetkilileri ile istişarede bulunup bu pandemi sürecini en iyi şekilde yöneterek çocuklarımızın eğitimine devam etmesi tek arzumuzdur. Bu günler geçecektir. Ülkemizde çok başarılı öğrenciler yetişmektedir. Karakteri, maneviyatı ve vatan sevgisiyle ülkemize hizmet edecek olan bireyler yetiştirmek büyük bir sorumluluktur. Öğretmenlerimizin bunu başarıyor olması da ayrıca mutluluk vericidir. Biz de devlet olarak okullarımıza her türlü desteği vermeye hazırız.” 
Tatar, okul müdürü, öğretmenler, okul aile birliği başkan ve üyelerine çalışmalarında başarılar diledi.    

19 Mayıs Türk Maarif Koleji Müdürü Ziya Tüzel de yaptığı konuşmada, kendilerini kabulünden dolayı Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a teşekkür ederek okul ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

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Son Güncelleme: 14.01.2022 11:10
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