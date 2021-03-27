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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı

27 Mart 2021 Cumartesi 14:06
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı
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Cumhurbaşkanı Tatar, mesajında, “Ramazan-ı Şerifin müjdecisi Berat Kandilini kutlar, halkımız, Anavatan Türkiye’deki kardeşlerimiz, tüm İslam alemi ve insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni ederim” dedi.

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Son Güncelleme: 27.03.2021 15:07
Anahtar Kelimeler:
Berat KandiliTürkiyeErsin TatarCumhurbaşkanıKktc
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